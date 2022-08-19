【白色強人II】高鈞賢演技大躍進獲讚　邀舞台劇肢體導演教演繹身體抽搐

▲ 高鈞賢於《白色強人II》角色很搶。

早年北上發展的高鈞賢於2020年回歸TVB，他更有份參演近日播出的劇集《白色強人II》。

在昨晚（8月18日）播出的《白色強人II》，高鈞賢一出場即搶戲，他飾演Vincent（陳豪飾）昔日戰友兼好友關卓軒Ryan，劇情交代他在5年前因遭子彈射傷頭部，嚴重影響記憶及語言能力。高鈞賢演繹肢體不受控兼抽搐的戲份，獲網民讚演出夠自然。

高鈞賢接受TOPick訪問表示，拍攝前跟舞台劇肢體導演進修。另外，北漂多年的經驗有助演技，他說：「始終人生閱歷多了。」

▲ 高鈞賢一出場已經好搶。（TVB提供）

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子彈移近腦幹

昨晚的19集《白色強人II》劇情講述Ryan追賊期間遭扑暈，最後被送往明成北醫院並與Vincent重逢。

感喜悅的Ryan擠出扭曲的笑容與Vincent話當年，期間突然暈倒，原來Ryan腦內子彈已移近腦幹，隨時都可能心臟停頓。

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Ryan被搶救成功，其後YT對他說：「子彈壓住腦幹，引致心臟停頓，你需要倣手術。」但Ryan拒絕：「我知，但我不會做手術」

其後Ryan再度出現心臟停頓，正當Vincent努力搶救之際，YT告之他，Ryan留下拒絕急救的字條。

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邀導師指導

高鈞賢全程要抽搐著演戲，但依然能做出倔強、著緊、無奈、喜悅、猶豫等多種不同層次情緒，令網民大讚其演技有進步：「高鈞賢演得好似，進步好多。今晚又係好感動」、「沒想到高鈞賢做得這樣好」、「好大進步，可能以前太顧靚仔樣，宜家肯豁出去」、「好入戲呀」、「Ryan咁樣真係比死更難受」。

高鈞賢接受TOPick訪問，他表示《白色強人II》為返港後第一套拍的劇，他謂加入TVB多年沒有跟陳豪真正合作過。

而今次雖然戲份少，但角色甚有挑戰性，他說：「事前參考好多資料，了解一些腦神經被壓住的病人會係點，二來當時上緊進修堂，跟舞台劇肢體導演王浚達上堂，他幫我好多。加上近年在內地工作，令我人生經歷多了，亦拍了不少劇集，演戲上都有研究。」

高鈞賢續說：「肢體動作上都幾難演，除面部外，想演到他半邊神經控制不到，一開始我在便利店走出來追人，走路時隻腳也控制不到，這幕比較深刻。」

▲ （劇照）

擺脫「花瓶」感覺？

另外，高鈞賢指為投入角色，拍攝時要逼自己無視現場台前幕後，並為角色創建心路歷程：「我有同導演商量，因為個角色老婆走咗，又被搶救過一次，佢作為醫生都知道自己仲剩番幾多時間，因為唔想連累最好嘅朋友陳豪，所以放棄接受進一步搶救。」

而與高鈞賢極多對手戲的陳豪，亦大讚高鈞賢把內心戲演繹得很好，並謂希望將來有機會再合作。

▲ 網民都感嘆呢個係一個兩難嘅處境。（劇照）

高鈞賢返港後參演不少劇集，包括《廉政狙擊》、《法證先鋒》、《白色強人2》，《黑金風暴》和《一舞傾城》。

問到會否想擺脫「花瓶」感覺？他說：「又沒特別想，因為都花好大努力去保持顏值，去到這年紀，又要保養又健身，想keep住做型男，始終第一屆香港先生，但咁多年來都學識要靠演技，今次好多網民讚我進步好多。」

有艱辛亦有得著，高鈞賢曾經在TOPick訪問中透露，北上發展令他成長不少，「記得拍攝第一部內地古裝劇時，由於我未曾以國語說對白，經理人就跟我對稿，當時我的表現不太好，經理人就跟我說：『如果這麼難得的機會你不去好好把握，你就無架啦。』」

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聽完這句話，高鈞賢感覺當頭捧喝：「我的缺點是欠缺危機感，畢竟自小在溫室長大，參加任何比賽也拿冠軍，包括返港參加港男，那一刻明白到現在出來闖，再不把握機會就玩完了，自此我視每個機會為最後一個機會。」

高鈞賢續說：「這件事令我開竅，明白到機會並非容易得到，以前的我覺得機會是必然，因為從來沒輸過。」

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