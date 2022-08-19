【好人好事】貓咪司機移民前做義載　收入全數捐予浪浪機構

▲ 貓咪司機在移民前義載，把收入捐予浪浪機構，希望可以幫助更多流浪貓狗。

移民潮未止，離港在即的大家，希望在離港前做些什麼？一名貓咪司機的人生中做了不同的決定，移民前夕，他希望可以「幫到人，幫到香港」，因而決定做義載，把「揸的士」的收入扣除路程需付的隧道費外，全數捐予幫助流浪貓貓的機構，展開了貓咪司機義載的日子。

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一所位於元朗餐廳的老闆指，他的好朋友——貓咪司機準備離港前，問道「我就黎走，離開前有無啲咩可以做，幫到人幫到香港？」，於是餐廳老闆提議喜歡貓的貓咪司機，可以捐錢幫助流浪貓狗。

捐幾多都係捐，最緊要係有無心去幫。

經餐廳老闆的建議，貓咪司機決定做義載，「我又可以捐到錢，又可以提醒多啲人做呢件咁有意義嘅事」。為了可以「做盡佢」，貓咪司機不扣車租，石油氣錢，只扣除隧道，把全數收入捐予「浪浪機構」，義載的第一天更捐出了$3000。

只係想喺離開香港前做番小小嘢幫番香港。

餐廳老闆指貓咪司機平日為了「撐小店」，會於九龍「吉車」到元朗錦田吃早餐，再開始上班，亦會為了在元朗買飲品，再到土瓜灣買壽司，為的就是「撐小店」，坦言並非每位的士司機「都睇錢睇得咁緊張嘅」，亦指咪司機義載「做多幾日就正式收爐」，準備到新地方開始新生活。

有能力可以幫到人都算係一種幸福。

帖文一出，大批網民都大讚司機好人，「司機哥哥好人一生平安，祝福你移民一切順利」、「祝願司機哥哥，一生平安快樂」、「祝貓貓、司機哥哥及他太太健康、平安，慢慢適應當地生活」。

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責任編緝：蕭雅文