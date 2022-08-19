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【白色強人II】陳豪對郭柏妍特別照顧有原因　預告與太太陳茵媺新劇內容

娛樂 12:51 2022/08/19

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陳豪被同劇女演員大讚！（陳慧安攝）

TVB熱播劇《白色強人II》進入尾聲階段，昨日（8月18日）一眾演員馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人到油麻地作宣傳。

回想昔日拍劇情景　同劇女演員大讚

會上，陳豪被爆在劇中對郭柏妍照顧有加，他接受TOPick訪問稱：「看見她便想起我以前首次拍劇的感覺，因為她未拍過電視劇，看見身邊的監製、導演都給她很多意見和教導，所以我反而不會說太多，因知道她一時之間消化不了，亦明白新人心態，定有不少壓力，讓她自己演得舒服為主。」

談到與他合作的女演員張曦雯和劉溫馨都大讚其有善和有風度，又很照顧她們，合作得相當高興：「這部戲大家都好認真，個個努力背劇本，一埋位都不會玩，但我就習慣了個氣氛一定要和洽，變相我就會搞氣氛，加上我又會帶咖啡，拍攝完大家可以飲咖啡，互相交流，將個情緒可暫時放鬆。」

【白色強人II】韋家雄為移植器官手術起爭拗　爆seed鬧交戲氣勢力壓陳豪

陳豪個樣很好笑！（陳慧安攝）

大讚劇本有心思　透露與太太新劇題材

講到早前播出的一集中，他在酒吧內大展身手彈結他，令不少觀眾指被其魅力電到，被問是否他真彈，陳豪說：「我懂少少，因為之前拍《天與地》都要彈，雖然都放低了一段時間，都還有記憶。」

至於近日他與韋家雄為移植器官手術起爭拗的一場戲，同樣受到觀眾關注，二人獲讚甚有張力，陳豪直言很欣賞這個劇本：「它有很多音樂位，又用聖誕節包裝整套戲，令整部戲更加感人。我都好欣賞同家雄這場戲，之後我與馬明及安仔都有類似這樣的罵交戲，大家都各有對白要同一時間說，個難度是要說得清晰又要撞在一起，個感覺好正。」

另外，提到他即將與太太陳茵媺一同開劇，陳豪說：「今次此劇題材有關槍械，我都很期待，有很多新鮮感帶給觀眾。」

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記者：陳曉柔

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