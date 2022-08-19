【本性難移】曾入黑社會洗心革面成遺體修復師　陳修將虐殺女友被判囚9年6個月

▲ 台灣遺體修復師陳修將虐殺女友案，一審遭判囚9年6個月。

台灣遺體修復師團隊「76行者」前總召集人陳修將，去年涉嫌殺害胡姓女友被捕，被警方以殺人罪起訴。過去愛護家庭、洗心革面的形象破滅，令外界震驚。昨日（18日）當地法院以傷害致死罪判刑9年6個月。

41歲的陳修將原名陳裕章，曾為黑幫大哥，後來洗心革面成為台灣著名遺體修復師，率領「76行者美容修復團隊」，義務修復澎湖空難、台南維冠大樓地震倒塌案、太魯閤號事故等多宗災難的罹難者遺體，其熱心公益、浪子回頭的形象深入民心。

去年10月8日，陳修將帶同22歲的胡姓女友投宿汽車旅館，數日後他開車送胡女到醫院就醫。醫護人員發現胡女到院前已經死亡，且身上有碳味，全身多處大面積瘀青，及疑似被毆打到吐咖啡色液體，隨即報警處理。

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陳修將被捕後，最初否認殺人，並拒絕測謊。據當地警方調查，陳修將與胡女在汽車旅館發生爭執，徒手拉扯對方的頭髮，使她頭部撞及重物，導致硬腦膜下出血致死。

彰化地檢署去年以殺人罪起訴陳修將，並求處重刑。彰化地方法院昨日（18日）宣布一審判決，改以傷害致死罪判刑9年6個月，另2項傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金（即繳納金錢代替被判處的刑期）。

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原為黑幫大哥 曾多次入獄

陳修將曾接受TOPick專訪時表示，自己在讀書時期經常被人欺負，唯有以打架、爭執的方式保護自己。國中後輟學的他十多歲時已擁有槍械，為求「上位」可以不擇手段，把人斬至重傷。

投身黑社會後，他先後坐過5、6次監，最後一次因為違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪入獄近6年，出獄時已29歲。重投社會時，他曾一度因找不到工作而重操舊業，後來醒覺當黑道大哥並不是一條長遠可行的路，便決定金盆洗手，並與妻子一起加入殯葬業。

愛護家庭形象破滅

另外，昔日受訪時陳修將亦塑造已婚愛家形象，育有1子1女的他，相信女兒是罹難者投胎轉世，兒子經常在背後為他加油打氣，他也經常於社交平台分享妻女照片，被爆出殺害女友的新聞後，令全台震驚。

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責任編輯：羅嘉欣