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【變相加價】爭鮮即時停售$3單件三文魚壽司　指食材及物流成本上漲

社會 12:41 2022/08/19

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爭鮮即時停售$3單顆三文魚壽司。(吳卓峰攝)

爭鮮外賣壽司以平價見稱，每件自選口味壽司賣3元一件。可是近日外賣門市已經停售單位三文魚壽司，顧客需改買3件裝三文魚壽司餐盒，價錢12元，即平均每件4元，加價逾三成。

TOPick記者到銅鑼灣利園山道爭鮮外賣門市視察，發現單件3元的壽司款式，刺身魚類的款式已幾近消失，只餘下熟蝦、玉子、八爪魚、中華沙律、粟米沙律等款式，仍售3元一件；而三文魚壽司已經停售。

記者向店員查問，店員指日前已經停售3元一件三文魚壽司，著顧客轉購3件裝或10件裝三文魚壽司餐盒，每盒分別12元及36元，即是平均每件4元及3.6元。

爭鮮（香港）發言人稱，因三文魚價格及物流成本持續上漲，為應付成本漲幅，爭鮮(香港)於8月16日起暫停售賣單件三文魚壽司。公司正密切留意供應鏈動向，務求繼續秉持物超所值的精神回饋給客人。

 

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記者：吳卓峰、陳麗娜

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