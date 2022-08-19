【痞子殿下】兩位演員炎夏扮猩猩獲讚專業　拍完瘦5磅：每次開工當係焗桑拿

昨晚（18日）《痞子殿下》劇情講到裘千刀（朱敏瀚飾）為救小妹（JW飾）硬食「屎蜢炸彈」，臭爆整個首振鎮的千刀無奈地要上山隔離，後來千刀在山上偶遇一隻猩猩，猩猩帶他到山洞生活，千刀發現牆上刻滿武林高手「獨孤七友」的武功秘

笈。千刀之後與猩猩成為師兄弟，前往探望千刀的小妹發現事有蹊蹺，遂急急帶千刀下山。

觀眾或者都好奇過「猩猩」由何人飾演，當中原來由兩位演員輪流負責！

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「每次開工當係焗桑拿」

「猩猩」一角由劇中演員楊證樺及鄔嘉駿輪流飾演，監製Andy透露楊證樺看完劇本後即毛遂自薦，但Andy有感當時天氣實在太熱，決定再找一人「減輕負擔」，嘉駿即時舉手，Andy大讚兩人專業。

鄔嘉駿受訪時透露拍攝過程相當辛苦，他說：「30幾度着住嗰件猩猩衫，仲要係咁做動作，每次開工當係焗桑拿，排晒啲汗同毒素出嚟，前後拍咗5日、起碼瘦咗4、5磅。」

楊證樺同樣指難抵炎熱天氣，他說：「喺山洞拍攝好似入咗焗爐度咁，雖然衫入面已經裝咗風扇，但都仲係好熱！同埋件猩猩衫會甩毛，黐到全身同塊面都係，搞到好痕，但又要Keep住演戲，呢個係最辛苦嘅地方，但都係一次好好嘅體驗。」

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