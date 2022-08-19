【暴動判囚】涉尖沙咀參與暴動8人囚42至52個月1人判教導所　官斥目無法紀

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9男女涉於2019年8月11日，在尖沙咀一帶參與暴動， 2人早前於區域法院認罪，7人經審訊後被裁定暴動及無牌藏有彈藥罪成。其中8名被告今（19日）被判監40至52個月，1人被判入教導所。法官判刑時指，被告目無法紀，挑戰警方權威和法治。法官又指，被告參與暴動前曾購買裝備，穿上黑衣及帶上口罩參與暴動，並帶備其他衣服以作逃跑之用，眾人明顯是有備而來。

被告依次為李穎淇（30歲）、男童X（17歲）、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶家寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲）。

各被告同被控1項暴動罪，指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另被控1項無牌藏有彈藥罪，指他於同日藏有9枚使用過的催淚彈。

李穎淇及聶嘉寶在開審前已認罪，其餘被告經審訊後被裁定各項控罪罪成。

法官判刑時指，辯方雖強調本案未有顯示被告親身參與暴力行為，參與程度較低。然而判刑需考慮整個暴動的規模，以阻嚇陪同人士。法官指，被告參與暴動前曾購買裝備，又穿上黑衣及帶上口罩參與暴動，並帶備其他衣服以作逃跑之用，眾人明顯是有備而來。

法官續指，是次暴動人數達至千人，示威者在鬧市中聚集及堵塞馬路，以致交通癱瘓。法官指，示威者包圍尖沙咀警署，令巡邏警員需回守警署，警署遭示威者以水馬阻塞投擲硬物及2枚汽油彈，並反投警方發射的催淚彈，以致有警員被燒傷。

法官指，被告目無法紀，挑戰警方權威和法治。法官又指，警方是法治和秩序的象徵，法庭需保護他們免受傷害。法官又指，雖然本案只有1名警員受傷，但示威者或會對途人和記者的人身安全造成威脅，不能忽略當中風險。

法官指，李和聶分別曾撲滅催淚彈，以及與其他示威者推倒4米高台，顯示她們均有實質行為，加上逗留期間曾有2枚汽油彈被擲向警署。法官考慮到兩人認罪，以及李熱心公善，遂判李入獄40個月，聶入獄42個月。

法官又指，考慮到男童X犯案時入世未深，遂將X判入教導所。至於羅漢銘，法官指其干犯的無牌藏有彈藥罪及暴動罪性質不同，遂就兩罪判監52個月。

法官續指，必須堅決打擊漠視法紀、阻礙社會秩序及警方執法的行為，遂就暴動罪將其餘6名被告各判監50個月。

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記者：梁錦麟