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【三跑涉貪】涉三跑工程貪污涉380萬　機管局高層及分判商被控准保釋明年初再訊

社會 12:55 2022/08/19

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(資料圖片)

機管局首席經理參與三跑道系統項目時，涉利用職權聯同工程分判商東主貪污，涉收受及提供款項約380萬元，以協助批出工程物料的合約。2人被控串謀使公職人員接受利益等3罪，今（19日）被押解到於東區裁判法院提堂。控方申請毋須答辯，裁判官將案件押後至2023年1月6日再訊，2人各准以50萬元保釋候訊。

被告李永輝（47歲，機管局首席經理），被控2項串謀使公職人員接受利益罪，控罪指他於2018年10月23日至2022 年6月7日期間，與三跑道系統項目分判商經營者王清梧一同串謀，在無合法權限或合理辯解下接受多筆共約90萬元的賄款，作為協助上述分判商從三跑道系統項目主要填海工程承辦商取得供應泥沙或其他填海物料的合約，以及協助加快總承辦商向王或駿豐工程有限公司發放工程款項的誘因或報酬。

另1項控罪指他於2018年10月25日至2022年6月7日期間，與吳啟安及或其他身分不詳人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下接受多筆共約240萬元的賄款，作為傾向或保持傾向優待吳或卡樂工程的誘因或報酬。

被告吳啟安（65歲，報稱商人）被控1項向公職人員提供利益罪，控罪指他於2019年某天，無合法權限或合理辯解下，向李永輝提供賄款共50萬元，作為傾向或保持傾向優待吳啟安或卡樂工程的誘因或報酬。吳案發時為卡樂工程有限公司的獨資董事兼股東。

控方申請暫時毋須答辯，押後案件以待廉署調查搜證，不反對被告保釋。案件押後至2023年1月6日再訊，兩被告准以現金50萬元保釋金，須居於報稱地址，交出所有旅遊證件，不得離港，不得接觸控方證人及每兩周到警署報到1次。

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記者：陳曉欣

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