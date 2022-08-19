【兩性關係】每6名家暴受害者有1人是男性　受害爸爸：咬我、打我、用阿女要脅我

▲ 每6名家暴受害者有1人是男性，和諧之家推出VR技術介入輔導。（資料圖片）

提到家庭暴力受害者人們往往只會聯想到女性，但事實上有不少男士同樣受害於家暴。根據社署數字，在去年新呈報的虐偶個案中，有1成半為男性，即每6名家暴受害者中，便有1人為男性，情況不容忽視。

「賽馬會『男』天再現計劃」評估研究報告在去年6月至今年3月訪問58名曾受家庭暴力的男士，發現其中9成人曾遭受來自親密伴侶的精神傷害，逾6成人曾受身體傷害，如在孩子面前被辱罵、嚴重個案更包括持刀、夜晚淋水等。而有6成人表示，因此對伴侶或前伴侶感到害怕，更甚者有人或以子女要脅受害人。領導研究的港大社會工作及社會行政學系博士蔡惠敏表示，不少受害人因家暴反映有精神健康問題，如當中48%受訪者有中度至非常嚴重抑鬱。

事實上男性被家暴並不罕見，根據社署數字。去年呈報的2,175宗虐偶個案中，其中有408人為男性，佔15%。而今年上半年有975宗新呈報個案，當中有165人為男性，佔26.6%，案情包括身體及精神暴力，求助人年齡介乎30至50歲不等。

有受訪男士透露：

佢（前伴侶）會咬你、打你，或者用阿女嚟要脅我嘅時間，會打個女。宜家阿女跟佢住，年紀仲細，我就唔知宜家佢身上嘅傷痕係唔知邊個令到佢受傷。

也有人表示：

精神上嘅暴力，日日喺屋企鬧你，即係你做少少野唔妥，不斷喺度鬧鬧鬧鬧鬧，勒索，打開隻窗扮跳樓，問你攞錢，嗌到成層樓啲人都聽到。

有見及此，賽馬會慈善信託基金贊助和諧之家在2019年推出「賽馬會『男』天再現計劃」，改編真實求助個案為故事，並以虛擬實境（VR）技術再現，供用家沉浸式體驗及代入男士角色，了解男性家暴受害者的心路歷程及困境。

計劃主任陳沛恩表示，社會普遍對男士受虐有「三不」，即「不相信、不察覺、不了解」，因此令男性在遭受家暴時，往往傾向默默忍受。他呼籲公眾應改變性別定型觀念，而伴侶不理解自己的付出時，亦應學習「愛錫自己、善待自己、回應自己需要」。

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記者：黃穎津