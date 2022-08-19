【串謀詐騙】警方搗破網上情緣詐騙集團拘1１人　最少15宗騙案涉款近百萬

▲ 警方拘捕11人涉及15宗騙案。(黃傑偉攝)

警方搗破一個網上情緣詐騙集團，共偵破15宗案件，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕11人，涉及總損失金額達98萬元。



新界北總區重案組總督察武少禧指，發現網上情緣及假援交詐騙案有上升趨勢，以情報主導展開積極調查，成功鎖定一個活躍於本地詐騙集團，犯罪集團涉及過往15宗網上情緣及假援交案件，並正向30名人士進行詐騙，行動成功阻截30名市民墮入騙案。

警方在過去2日展開拘捕行動，以串謀詐騙、洗黑錢、藏毒及管有工具作吸毒用途，成功拘捕9男2女，包括一男一女主腦，2名骨幹成員及7名傀儡戶口持有人，被捕人年齡介乎22至60歲。涉嫌於去年年尾至今年8月干犯15宗網上情緣及搞援交案件，損失由800至46萬元不等，涉及款項98萬元。當中單一損失最大為一名27歲專業人士男子因戀上一名網上幼稚園教師戲子，於多次匯款共損失46萬元。

集團以40個傀儡戶口清洗7,300萬元犯罪得益，一男一女主腦為情侶關係，男骨幹成員負責招攬傀儡戶口，女骨幹成員負責網絡技術支援，其餘7名傀儡戶口持有人借出戶口作不法用途。行動中檢獲2部電腦、13部手機、兩個網絡路由器、12張銀行卡、少量冰毒及5個冰壺。

警方發現騙徒會以年輕貌美女子頭像手法接觸受害人，會偽裝成幼稚園及教師空姐等，之後迅速發展網上情緣，更訛稱可提交援交服務及興奮藥物，並相約受害人到酒店並提供房間等，最終爽約後亦會再以多種不同藉口向受害人訛稱需要急錢應用。兩名被捕主腦將被落案起訴，其餘人仍在扣留調查中，案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉