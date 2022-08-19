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【中秋2022】新世紀廣場新打卡裝置9月登場　主題活動手作工作坊迎中秋

休閒消費 14:02 2022/08/19

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MOKO GARDEN @ L3近7米長的「森之步道」。（商場提供）

新鴻基旗下MOKO於9月將呈獻充滿悠閒愜意的「MOKO GARDEN @ L3」，全新戶外休憩空間集打卡裝置、戶外燈飾及小農圃於一身，以有幸福花之稱的大波斯菊為主題打造3大文青打卡位。

為與大家一起迎接中秋滿月，MOKO更於場內舉行一連串中秋節慶活動及小清新D.I.Y工作坊，不妨相約三五知己一同製作獨一無二的小手作！

MOKO GARDEN位處繁忙的旺角，全新戶外休憩空間集打卡裝置、戶外燈飾及小農圃於一身，包括約7米長的「森之步道」，由3座不同高度的嫩綠拱門組成，享受被森森綠意環抱的感覺；還有以「幸福花之稱」的大波斯菊為主題的「幸福花休憩區」及「仙氣綻放打卡牆」，由七彩透明物料呈現出來的大波斯菊圖案折射於地上，入夜後，在燈飾映照下浪漫氛圍倍增！

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於9月10至11日期間，MOKO GARDEN 將會舉行「幻彩燈籠工作坊」及「猜燈謎小遊戲體驗區」，可親手製作燈籠，共享佳節之樂。而9月中旬的周末及公眾假期，場內亦會舉辦小清新D.I.Y工作坊，當中包括「乾花相架工作坊」：提供不同款式的乾花及飾物，讓你配襯出個人風格的相架擺設；「亞克力花連花瓶擺設工作坊」：按照個人喜好搭配花瓶小擺設，為家居或辦公定增添一點色彩，更可以包裝成一份窩心禮物贈予好友；以及「即影即有及相框D.I.Y體驗」：於MOKO GARDEN拍攝即影即有照片，專人為你捕捉甜蜜時光，以照片保存開心回憶。 

記者：李越樺
 

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