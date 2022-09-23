【糖尿病】婦人患「糖尿病足」險截肢　經中醫調理獲改善重現平滑

▲ 婦人患「糖尿病足」險截肢，經中醫調理獲改善重現平滑。

本港約每10個港人，就有1個人有糖尿病；65歲以上的長者患糖尿病較為普遍，約有20至30%人口。註冊中醫陳嬿珺醫師分享案例，指一名患嚴重糖尿病患者受「糖尿病足」困擾，劇痛至無法行走；所倖經治療後，情況迅速改善。

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陳醫師表示，該名患者年齡約80多歲，有糖尿病史20餘年，情況嚴重至需要做透析；同時還有高血壓問題。病人初診時，腳部皮膚非常乾、腳板處大範圍龜裂、皮開肉綻，痛到無法行走。而陳醫師透過處方内服及外用藥物，患者情況很快便得到改善。

糖尿病患肝腎脾胃功能差

陳醫師續指，「糖尿病足」是多發生於非常嚴重的糖尿病患者，情況惡劣時，更需要截肢。而診所每個月大約都有1-2個因長期糖尿病而患上糖尿病足的患者求診，年紀大約60到80歲。

陳醫師表示，糖尿病患者的肝、腎、脾胃功能差，現更有糖尿病年輕化趨勢。因此，平日注重養肝腎脾胃，預防糖尿則變得重要。她推介可沖泡以下茶飲：

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日常護理貼士

陳醫師亦提醒市民，可從日常生活習慣多加留意，預防糖尿病：

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記者：張沛