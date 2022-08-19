【中秋2022】Oisix中秋限定商品創意登場　早鳥預購最高可享8折優惠

▲ 鬼馬月餅形芝士 「迎月‧芝士」 。（相片由Oisix提供）

一年易過又中秋，日本網上食品銷售排名第一的網上宅配超市 Oisix 為大家準備了一系列創意十足的中秋禮限定商品，網上下單，即可直送府上或親友家中，可讓你和親友在香港也可以搶先在「家鄉」通關前體驗與別不同的東瀛中秋美食。

今年中秋好禮包括造型幾可亂真的月餅形芝士、與日本人氣清酒合作推出的獺祭朱古力、以及如實呈現屋台風味的罐燒連殼廣島蠔等，光看賣相已非常應節，作為禮品送禮亦非常大方得體，一星期限定的早鳥預購更有高達八折優惠。

鬼馬月餅形芝士 「迎月‧芝士」

正常坊間月餅口味層出不窮，Oisix卻反其道而行，以特製模具在芝士上壓出月餅的造型。除造型外，這款芝士亦十分特別，使用乳酸發酵製作而成，質感非常濃厚，稍微帶一點酸味，食法亦十分多變，不論是配以氣泡酒、提子乾等大人的食法，還是加入水果和蜂蜜等，適合一家大細享用。原價：每個$165，早鳥預購價：2個組合$270.6、1個組合$156.7。

清酒遇上朱古力「中秋明月獺祭朱古力」

這款朱古力以月盈月缺為主題，表現了從新月到半月、再到滿月的軌迹，簡約地帶出中秋氣氛。夾心部分用上了被日本人視之為銘酒的人氣清酒獺祭，獨特清香和醇厚的朱古力互相配合，風味與其他酒心朱古力截然不同。

原價：每盒$425，早鳥預購價：4盒組合$1,360、2盒組合$748、單品$391。

▲ 清酒遇上朱古力「中秋明月獺祭朱古力」 。（相片由Oisix提供）

東瀛漁民樂「罐燒連殼廣島蠔」

記者最推介這款罐罐燒蠔，它是日本漁民代代相傳的傳統豪邁料理法，在鐵盒中放入大量蠔直接蒸燒，享受蠔的鮮味。罐燒廣島蠔從外形已經十分霸氣，只需加入水及一點料理酒，即可連罐直接放到煤氣爐上蒸煮，加熱時已經聞到鮮甜蠔味道，既美味又吸引人眼球。原價：$630，早鳥預購價：2個組合$1,008、單品$579.6。

▲ 東瀛漁民樂「罐燒連殼廣島蠔」 。（相片由Oisix提供）

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記者：周美好