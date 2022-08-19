【兒童長新冠】日3歲男童確診康復後狂掉髮　2個月後變禿頭清楚見頭皮

▲ 日本一名3歲男童確診康復後瘋狂掉髮，2個月後幾乎禿頭，清楚見到頭皮。

最近兩年有很多兒童感染新冠肺炎，即使康復後也有機會出現「長新冠」（Long Covid）後遺症影響日常生活與健康。日本一名3歲男童於3月確診，雖然迅速康復，但2個月後卻突然瘋狂掉髮，嚴重至看得見頭皮。

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根據《日本新聞網》（TBS）報道，不少康復者有出現長新冠症狀，包括咳嗽、頭痛、低燒、腦霧或脫髮等後遺症，也陸續有相關研究出爐。其中美國與加拿大共同研究團隊於7月公布一項研究結果，指約5.8%兒童在確診康復後出現了後遺症。

報道引述了一名日本3歲男童，於3月時不幸確診，雖然他迅速康復，卻在5月時突然開始甩頭髮，短短2個月掉下大量頭髮，7月時已能清楚看見頭皮。男童媽媽公開兒子的頭皮前後對比照片，可見驚人對比。媽媽指兒子每天在幼兒園午睡起床後，都會看到床上掉了一堆頭髮。

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另一名在2月確診的14歲中學男生，在轉為陰性後出現咳嗽、低燒、頭痛、肚痛、倦怠及腦霧等症狀，但學校卻認為「只是心理作用」。

醫生田代河馬接受訪問時表示，自己一開始對長新冠抱持懷疑態度，直到他的兒子染疫後，才驚覺情況不妙。他的3歲兒子於7月31日染疫後，雖然在數日內康復，但一直食慾不振、拒絕外出，他才正視新冠後遺症的嚴重性。

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專科醫生教如何改善「長新冠」

本港兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，兒童「長新冠」的病徵與成人大致相似，但較為輕微包括間歇性失眠、焦慮、恐懼、疲倦、食慾減退、呼吸困難、記憶力和集中能力變差等。

何學工教家長分辨，若兒童染疫後2至4星期，以上一項病徵仍持續即為「長新冠」，家長應視乎情況考慮求醫。他續稱，以上症狀有機會對兒童的身心健康及社交能力造成影響。

何學工建議，當兒童的病徵減退時，就可進行輕量運動如散步，又提醒家長應為子女制定規律的作息、進行增強腦部訓練，增加思考能力，例如做簡單計算題和下棋等；同時，家長應多與兒童傾談，了解他們的感受和不安感，有需要可約見家庭醫生和尋求心理輔導。

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責任編輯︰林綺玲