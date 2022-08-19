【白色強人II】胡定欣親解葉晴內心世界　收視口碑好夾份萬歲請食飯

▲ 胡定欣現身為劇集宣傳！（陳慧安攝）

TVB熱播劇《白色強人II》進入尾聲階段，昨日（8月18日）一眾演員馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人到油麻地作宣傳。

近日劇情愈見緊張，演葉晴一角的胡定欣與郭晉安爭持草案上仍未能達成共識，近日播出一集定欣出手幫馬明令其可以成功為病人做移植器官手術，由於她的角色一直似奸非奸，令不少觀眾一直很好奇究竟她是好人定壞人。

【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近 胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面

親解葉晴內心世界

胡定欣接受TOPick訪問時說：「大家見到我與YT很像敵人，但大家都是惺惺相識，對方遇到困難亦會幫助大家，我都好緊張究竟那份草案能夠爭取到。」

提到日前播出的一集，她為令郭昭（杜燕歌飾）願意投資在其草案上，不惜中途暫停安仔幫郭昭兒子的手術，令不少觀眾覺得葉晴是衰人。

對此，定欣說：「播了這一場戲後，有朋友對我說覺得我是一個衰人，但我心知不是，因為葉晴做這個決定表面上很像為了爭取草案而利用一個人命，但其實葉晴心褢知道是勝券在握，才會做個決定，而且，她一定會放人命放在首位，始終她都會有個底線，不會以性命作為籌碼，這是我演葉晴這個角色心態。」

▲ （陳慧安攝）

開心觀眾對劇集投入 望可以補吃收工飯

談到其一班粉絲對她的角色十分支持，每集都會截圖寫上感受，定欣表示感到很窩心：「我覺得他們較我看得投入，今次最開心是因為個題材都較嚴肅，但很多觀眾朋友看得很投入，我見到他們那麼投入支持，都很開心。」

至於講到劇集收視很好，問到會如何慶祝，她說：「這套劇最後一日在深圳煞科，因為當時因疫情關係，未能與香港的幕後工作人員及一班醫生和演員吃收工飯，我想今次有好收視，可趁機會補吃收工飯。（收視那麼好，會否派福利？）我們夾份請食飯，有機會聚在一起便最開心。」

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記者：陳曉柔

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