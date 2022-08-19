【道路安全】觀塘男子衝紅燈過馬路　司機響咹提示遭起腳踢車報復

▲ 觀塘一名男子衝紅燈過馬路，司機響咹提示，遭起飛腳踢車報復。

無論是駕駛者或行人，都應注重道路交通安全。日前有司機在網上分享一條車cam片，顯示本周三（17日）上午駕駛私家車經過觀塘時，遇到一名中年男子衝紅燈過馬路。所幸司機及時煞停車輛，未致釀成意外，而司機也同時響咹提醒男子。惟男子疑心生不忿，竟起勢踢向車身，引來不少網民抨擊其行為。

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據Facebook群組「馬路的事討論區」，有網民上載一條9秒車cam片，並發文稱：「香港揸車真係好危險，行人衝燈還要踢你架車一腳，麻煩你返去青山，唔好出觀塘，最後踢了一腳車尾燈！！！可惜影唔到」。

從影片顯示，事發在本周三（17日）早上8時44分，事主駕駛的車輛駛至觀塘偉業街，往偉發道的路口。當時交通燈號顯示為綠色，行車者可過馬路，惟一名中年男子卻沒有確會交通燈訊號，橫過馬路，幸司機留意到情形，及時減速並煞停車輛，同時響咹提醒男子。

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男子被響咹提醒後走近車輛，疑心生不忿，提起右腳「起飛腳」踢向車身，隨後離開。有網民看到片段後，留言稱司機應報警：「踢你車就停低報警唔好比佢走」而司機也回應稱：「真係踢到，後悔無停低報警」。另有網民表示，曾在旺角遇過該名男子。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣