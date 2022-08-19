【兩性關係】調查指近2成男士表示曾被伴侶強逼性行為　求助人：對未來感情唔會好大期望

▲ 有部分受訪男士表示會更加謹慎對待未來與伴侶的關係。（經濟日報資料圖片））

提到家庭暴力受害者人們往往只會聯想到女性，但事實上有不少男士同樣受害於家暴，包括精神、身體傷害，以及被伴侶強逼進行性行為。

和諧之家「賽馬會『男』天再現計劃」於在去年6月至今年3月訪問58名曾受家庭暴力的男士。其中近一半（48.3%）的受訪男士同時受到精神上及身體上的傷害，29.3%只受到精神上的傷害，17.2%同時受到精神上及身體上的傷害及被強逼進行性行為。

而當中1成受訪男士表示在過去12個月內有被強逼進行性行為。在這些受訪男士之中，逾5成被配偶（丈夫/妻子）強逼進行性行為，逾3成被男/女朋友強逼進行性行為，1成半被同居伴侶強逼進行性行為。6成受訪男士亦表示，因家庭暴力對伴侶/前伴侶感到害怕。

受訪男士亦被問及在親密伴侶暴力的關係中的施虐經驗。19%的受訪男士表示自己曾對伴侶或前伴侶作出精神上的傷害；13.8%的受訪男士表示自己曾對伴侶或前伴侶作出身體上的傷害；1.7%的受訪男士表示自己曾強逼伴侶或前伴侶進行性行為。

很多受訪男士均表示自己為了顧及子女的感受和維繫家庭的完整，而對伴侶的暴力採取忍讓遷就的態度：

對於我黎講係好似無左條底線咁呀......好似讓完一步又一步，橫掂都俾人鬧囉，打埋都無所謂啦，佢橫掂都俾人打架囉，打多幾次都無所謂。

而暴力事件亦影響受虐男士的身份認同：

我覺得我係一個失敗既男人，即係唔能夠manage（管理）到呢個女人，拿記住我用呢個字係manage（管理），我唔係用control（控制），我唔會控制佢架，我管理呢個女人，即係我點會咁渣（差勁），我點會做唔到，我自己都唔明。

有部分受訪男士表示會更加謹慎對待未來與伴侶的關係，甚至對在將來找尋親密伴侶不存期望：

對未來嘅感情關係唔會有好大期望，宜家呢段關係都令到我好攰，咁咪花多啲時間落自己嘅工作同仔女嗰度，都唔會諗感情方面，暫時都唔會考慮。

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記者：黃穎津