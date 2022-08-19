【白色強人II】張達倫外闖轉攻影圈　坦言恨攞獎：想5至10年成最佳男配角

▲ 張達倫轉戰電影圈，有信心站穩陣腳。

在TVB熱播的劇集《白色強人II 》裡，張達倫飾演的醫發展局局長Martin為一個虛偽的雙面人，他獲網民大讚演活這個「賤精」角色。

早前張達倫接受TOPick訪問，兩個月前他約滿離開無綫，未來專注於電影圈發展，於這18個年頭裡張達倫曾因失落獎項而感氣餒，近年演技變成熟的他，心裡更定下目標：「希望5至10年內奪得最佳男配角獎，相信可以在外面站穩陣腳。」

▲ 張達倫演的Martin為雙面人。（劇照）

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演出有滿足感

於《白色強人II》裡，張達倫所演的Martin阻止YT通過「全面開放藥物名冊」草案，他謂角色可說「一鬥七」，演起來十分好玩：「他不但跟YT鬥，還要跟張庭和葉晴鬥法，又要搞下唐明，究竟是明鬥抑或暗鬥？某時出動陰招，是明陰你抑或暗地進行？幸好角色人設很立體。」

張達倫自言演技比前成熟：「以前會覺得演繹上不夠好，然後檢討自己的不足之處，今次演Martin這角色是少了錯處，對我而言，演繹此角色是成功和成熟了，是幾有滿足感。」

▲ （陳慧安攝）

跳出舒適圈

模特兒出身的張達倫於2004入讀無綫藝訓班，18年來演出超過130部劇集，他謂這些年來不斷「尋覓」：「純粹等時間過很容易，但若對自己有要求或想學多點東西，18年是不易過，要不停地摸索，覺得搵自己有啲咩是最困難，演戲並非只做自己，要發掘自己不同的一面。」

在今年6月份，張達倫與TVB不再續簽藝員約，本身早於2019年簽約為杜琪峯旗下銀河映像的他，現在更全情投入於影壇發展。

張達倫謂於無綫「實戰」18年學習當一個演員，認為是時候跳出舒適圈：「我不想再待在這個很安全的地方，共事的監製、演員和導演也很熟悉，各方面都很安心，反而令我擔心可能永遠都會這樣，永遠都是人家睇的『張達倫』，但是我接觸不同的合作伙伴時，可以發掘另一個『張達倫』。」

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自我作出挑戰

不可原地踏步，張達倫謂對演員來說是很重要，「我喜歡去到片場那份戰戰競競，期盼會有甚麼發生的感覺？好似近日跟麥兆輝合作，我專登帶一個『空殼』入去，雖然早已背熟對白，但我跟導演說：『你想我如何演？我想你調校我』。」

由於拍電影的時間相對充裕，張達倫謂可花點時間鑽研劇本，他說：「正如古天樂所說，埋位前一刻他依然度緊句對白。」

雖然決定外闖，張達倫稱跟TVB依然保持良好關係：「當自己畢業了，外出試試，其實很多前輩也是TVB出身，正如當年見到黃秋生和張衛健，他們演繹的方式有所不同，希望我出外有所學習後，某天我返TVB拍劇時，可以令人覺得達倫改變了，覺得這也是種自我挑戰。」

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自言欠點運氣

近年疫情對娛樂事業帶來衝擊，電影市道未如理想，張達倫坦言曾有點擔心，事前也跟太太商量清楚：「有經濟壓力的，但未至於無飯開，為何不嘗試下呢？我對自己很有信心，覺得不會立足不到，加上過去18年所學到的東西，相信我會站得穩。」

始終有家室，張達倫直言離巢曾「計過條數」：「以我的經驗所知，收入應該多過留在TVB，這樣已足夠，可以讓我追求所要的。」

回顧這18年，張違倫自言欠缺一點運氣，過往某些角色他滿有信心奪獎，惟最終是落空。他說：「當刻會有氣餒，慢慢成長回頭望時，我會見到自己有何不足，會不停檢討，去到此刻我演繹Martin是少了瑕疵。」

離巢後，張達倫訂立目標：「希望5至10年內奪得最佳男配角，因為我駕馭角色上比前成熟，以前是空泛地自覺可以攞獎，但是根本未成熟。」

▲ （陳慧安攝）

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演出沒包袱

張達倫與太太Kimmy結婚6年，二人育有4歲半兒子碩碩，他感激有這位賢內助打理好家庭，讓他安心外闖。他說：「她給予我很大自由度，不擔心我出外拈花惹草，很信任我，所以她的安全感很足夠。」

張達倫坦言跟兒子同步學習和成長：「某次我大聲責備他，令他誤會發脾氣就要大聲，自此之後基本上我沒有多鬧他。」

雖然當了爸爸，張達倫謂演戲上沒有包袱：「因為我享受演戲，想嘗試不同的角色，不會因為生了孩子就不演猥瑣佬和反派，但會作出取捨，若果角色是煙民，當然不讓他看。」

▲ 張達倫跟太太結婚6年。（取自instagram）

當爸爸4年多，除了令張達倫的EQ提升外，他亦希望為兒子樹立一個好榜樣，「讓他看到爹地的演出時會感到開心，好似近日《白色強人II 》播映，他跟校巴姨姨說『爹地套白色強人出街啦，你快些看』，幫我做宣傳。」

張達倫要兒子學習做一個好男人，他說：「最重要有責任心，做每件事情前也要想清楚和盡力去做，別感後悔或朝三暮四，所以從小開始教他要有禮貌，懂得跟人分享，相信長大後人也不會太差。」

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說到跟繼女的相處，19歲的Chole正於澳洲讀大學，回想2019年跟太太留澳3個月陪繼兒讀書，臨離開前他很捨不得。

他說：「這兩年來她又拍過拖，覺得她變成熟，相處上如好朋友一樣，我的想法是，她一直有個很疼鍚她的爹地，我不需要做她的爹地，做她的朋友便好了，有些事情不想跟爸媽說，就跟我說說吧。」

張達倫謂繼女已經長大，有自己的生活圈子兼開始獨立，「沒法子擔心太多，我們將自己的經歷跟她分享，若她有甚麼宣洩不到，叫她找我們傾吧。」

他直言起初跟Kimmy拍拖時，也曾擔心跟Chole相處不來，他說：「幸好阿囡沒甚麼，跟我很易相處到，這緣份很好吧！我覺得好簡單，明白甚麼可以問，一些不必要的關心可省卻。」

髮型: Seiko Sin @Hair Culture

服裝: Kenzo

場地: Pazzi Issokenmei

記者：游艾維

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