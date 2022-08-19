【流行文化】吳雨任浸大講師邀影視猛人　籲勿粗製濫造：要當明星係寶

▲ 吳雨擔任浸會大學的講師。（陳靜儀攝）

在電視行業摸爬滾打數十年，吳雨早幾年已經退休，卻執起教鞭在浸會大學擔任兼職講師，培育新一代的媒體人。他的課程鋪排得極有心思，請來不少極有經驗的電視、媒體人，以座談方式與學生問答，激發學生興趣。

作為電視行業的「老行尊」，對整個行業本是悲觀，近年ViuTV的崛起及本地追星文化的盛行，卻讓他感到驚喜。他寄語行內人要保持作品質素，拒絕粗製濫造，「要當明星是寶貴資產，想辦法讓他們增值。」

「退而不休」是吳雨現時的狀況，在浸會大學教書之餘，他甚至還修讀了學校晚間的中醫課程，生活態度依舊活躍。

▲ 「退而不休」是吳雨現時的狀況，在浸會大學教書之餘，他甚至還修讀了學校晚間的中醫課程，生活態度依舊活躍。（陳靜儀攝）

少着墨書本 實際操作更重要

他的教學思路也活潑新奇，自知這行「落手落腳」實際操作更重要，便也不多着墨於書本，大手一揮便請來重量級的資深媒體人前來助陣，「當然請啲好叻嘅人來，同埋佢哋要識表達，讓學生學到嘢。」

在與課程主任曾良倫商討對談嘉賓時，他花了不少心思，電視管理邀了陳志雲，電視新聞請了趙應春，監製搵了梅小青，藝人管理便找了花姐（黃慧君）。吳雨說，請花姐出席的那堂課，學生們都十分興奮，互動熱情極高，不少學生課後也反映自己收穫許多。

花姐一席話 學生上寶貴一課

曾雪儀便是其中一位學生，她早前在浸大電影學院就讀，銜接學位入讀了綜合傳播管理學社會科學士學位課程，對行業仍有不少熱情。比起書本上的知識，與業內資深人士的溝通，讓她感悟不少。真正接觸了明星經理人，知道當中的運作奧秘，她感歎「原來做經理人，要考慮的有好多，不是當時當刻，而是要想住未來。」

吳雨在過去數個訪問中都大歎電視行業的黃金時代已經過去，年輕人不再像從前那樣「上到位」，動輒要捱十多年才能坐鎮監製，惟他說這行仍有許多樂趣，若有心仍然可以加入。

▲ 本港當紅偶像MIRROR。（資料圖片）

市場主導 偶像走紅咩火都得

這兩年，他也察覺到行內變化。經歷了2019年的反修例事件，2020年燃燒至今的新冠肺炎疫情，本地的娛樂行業其後重新彈起，失去多年的粉絲文化也刮起了偶像追星風。對此，他是開心的，認為ViuTV推出的《全民造星》令到大台TVB「被迫郁起來，也開始推出選秀節目。」

不過，偶像團體MIRROR的火速爆紅也引來了爭議，有人指他們的走紅僅是「虛火」。吳雨說，其實娛樂行業是非常以市場主導的，探討虛火還是實火意義不大，「咩火都得啦。」

至於這樣的偶像團體能否行得長久，他則表示，保持質素是最重要的，形容藝人不是單靠一套戲、一首歌吸引觀眾，而是要長遠保持作品的質素；而工作團隊亦要珍視藝人的價值，是資產而非搖錢樹，「要當明星是寶貴資產，想辦法讓他們增值。」

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作者：袁澍