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【中秋節2022】旺角T.O.P Chill爆豪華團　空中花園過百Mrs Moon燈籠幻美燈海

休閒消費 14:13 2022/08/19

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Mrs Moon閃亮燈海，是T.O.P全新中秋賞月打卡點。（商場提供）

旺角商場 T.O.P This is Our Place（簡稱T.O.P）早前與Mr n Mrs Moon推出的「T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」，反應熱烈。即將踏入中秋節，商場由即日起至9月18日為一眾「月光族」再度推出一連串Chill精采活動，陪伴大家迎接中秋佳節。

加推活動包括有由8月中旬推出的IG勁舞臀大格鬥，與Mr n Mrs Moon 勁鬥「臀」舞，贏取過百份限量版精品。參加者可於T.O.P IG頁面挑選獨家限定的IG Filter扮演角色或自己親身接受挑戰，更可自設搞笑舞步，並把片段上載個人IG，標籤@topmongkok 及 #TOPMONGKOK。大會將於9月12日前按照鬥舞動作創意度，選出Chill水準團友，贏走大熱的舒筋活絡索繩袋、零死角月圓拼圖、A3貼紙及氣球限定套裝。

    點擊圖片放大
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5樓空中花園Mrs Moon 閃亮燈海亦即將於9月1日正式亮燈，高掛過百個Mrs Moon燈籠照耀鬧市，必成為人氣賞月熱點。更多主題活動包括5大Chill搞笑打卡熱點、Snapio X Mr n Mrs Moon中秋主題即影即有相框，以及兩大限量中秋必備Chill爆豪華伴手禮及笑裡藏燈紙燈籠，令各月光族盡興而歸。

商場亦致力鼓勵大眾關懷社會，發放正能量。由即日起顧客每換領一個燈籠，T.O.P 同時捐贈一個燈籠予香港基督教服務處旗下13間幼稚園、幼兒學校及親職教育中心，燃起社會大眾對兒童的支持和關愛。

T.O.P X Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團
日期：即日起至9月18日
地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

記者︰黃依情

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