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【影視行業】讚內地行家創新實幹反應快　嘆港仍在追落後：黃金時代已過

社會 14:19 2022/08/19

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資深傳媒人吳雨。（陳靜儀攝）

雖然直言本地影視行業的黃金時代已過，認為年輕人「無咩事唔好入行」，但當浸會大學拋出橄欖枝時，吳雨還是一口答應，擔任綜合傳播管理學社會科學學士學位課程講師。作為電視行業的「老行尊」，講起甚麼都信手拈來，但他準備課程時卻毫不馬虎，更請來陳志雲、花姐（黃慧君）等擔任嘉賓，最終創下了100%出席率佳績。

與內地行家交流之後，吳雨大讚他們有創意及實幹。（陳靜儀攝）

功課有趣 了解整個流程

執教的這門課是「電視及相關社會」，本是互動極多的課程，無奈遇到疫情，除了首堂課可以見到學生外，其餘均只能透過綫上教學，他感歎確實沉悶許多，效果不及面授。不過，他仍盡可能將課程安排得有趣，如讓學生分析一條4分鐘的流行歌曲MV中的人物關係、劇情等等。

學生何穎潼指這樣的功課相當有趣，形容好似美食一般，嘗過味道、了解原料並不等於會做，要了解材料是如何配合，烹飪的流程為何，才能真正從創作者的視角去看待問題。

傳媒行業範疇極多，電視管理、新聞、綜藝、音樂戲劇節目等，吳雨也想讓學生可以透過課程一窺全貌。他因此請來了陳志雲、趙應春、花姐等等，希望他們以第一身講出行內操作。這樣的對談令不少學生感到吸引，甚至有內地報讀的學生大讚「有得着。」

近幾年，內地娛樂影視發展蓬勃，不少綜藝節目更是在兩岸四地都頗有影響力。不時與內地行家溝通交流的吳雨亦很有感觸，他認為內地的影視業生命力足，年輕人有創意又實幹，如聘請「職業觀眾」令節目效果大增，又或者在比賽時設定復活環節增加趣味，都令他歎為觀止。

交流新點子 翌日已有詳盡方案

吳雨憶述曾經返內地與當地行家交流，對方屬於中層管理，與團隊開會時大家激發了許多不同的新點子，而到了第二天繼續開會時，這些點子已經變成了縝密的方案，從如何實踐到與哪些網站合作，再到具體的觀眾群體，都有詳盡分析，「好完整的方案，佢哋好願意去嘗試，大家討論都好激烈，唔會好似香港有些電視台要等一層層審批，一言堂。」

對內地欣賞之外，吳雨不由有些唏噓，他說多年前都是內地向香港學習，現在調轉過來，「但有得學都係好事。」他說，不講出場費的差別，內地許多節目製作是「好揼本」，也吸引了不少本港娛樂明星北上。

他直言，現時香港向內地追落後已好難，「內地一個綜藝可以有60部攝影機，香港有6、7部機器已經好巴閉。

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記者：袁澍

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