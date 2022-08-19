【防疫措施】警尖沙咀截無罩男遇襲　施放胡椒噴霧制服

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尖沙咀一名男子因沒有戴上口罩與警方糾纏，其後使用胡椒噴霧制服男子，涉事男子涉嫌襲警及拒捕被捕。



警方指，鐵路警區人員昨日（18日）於尖沙咀站巡邏期間，發現一名外籍男子沒有佩戴口罩，遂上前截查。其間該名外籍男子情緒激動，以手襲擊一名男警務人員並嘗試逃走。該名男警務人員手臂及面部受傷。警員向該名外籍男子發出口頭警告不果，遂持警棍戒備及以胡椒噴霧將其制服。



經初步調查，人員拘捕該名22歲外籍男子涉嫌襲警、拒捕。他現正被扣留調查。該名被捕男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他發出定額罰款通知書。案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

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責任編輯：余思嵐