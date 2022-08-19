  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 15:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】警尖沙咀截無罩男遇襲　施放胡椒噴霧制服

社會 15:00 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

尖沙咀一名男子因沒有戴上口罩與警方糾纏，其後使用胡椒噴霧制服男子，涉事男子涉嫌襲警及拒捕被捕。

警方指，鐵路警區人員昨日（18日）於尖沙咀站巡邏期間，發現一名外籍男子沒有佩戴口罩，遂上前截查。其間該名外籍男子情緒激動，以手襲擊一名男警務人員並嘗試逃走。該名男警務人員手臂及面部受傷。警員向該名外籍男子發出口頭警告不果，遂持警棍戒備及以胡椒噴霧將其制服。

經初步調查，人員拘捕該名22歲外籍男子涉嫌襲警、拒捕。他現正被扣留調查。該名被捕男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他發出定額罰款通知書。案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

環境衞生 防疫措施 口罩 鐵路 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭