【鼓吹播毒】涉網上鼓吹播毒　尼泊爾籍男生准保釋候審

▲ 被告古力素准保釋候審。（陳曉欣攝）

22歲尼泊爾籍男學生涉在Instagram發布照片，涉鼓吹新冠肺炎確診者於公眾地方播毒，被控1項煽惑他人使他人蒙受感染的危險罪，今（19日）於東區裁判法院提堂。被告原承認控罪，惟讀畢案情後裁判官認為被告稱無犯罪意圖，故不能接受其認罪。案件排期於12月1日開審，被告准以3,500元保釋外出。

被告古素力（22歲，學生），被控於2022年3月22日，在香港非法煽惑自知屬傳染病（即2019冠狀病毒病）接觸者，或受指明傳染病感染的他人，藉身處任何公共運輸工具，或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店 ，或在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。

被告今自行應訊，原表示認罪，惟讀畢案情後，主任裁判官嚴舜儀問及被告有沒有犯罪意圖，被告稱沒有，因當時不成熟，現感到後悔，裁判官不接納其認罪答辯，案件排期於12月1日開審，9月30日作審前覆核。被告准以3,500元保釋外出，其間須交出旅遊證件、不得離港及每周到警署報到。

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記者：陳曉欣