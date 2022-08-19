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董建華等歷任和現任特首與立法會主席　於回歸25周年首日封簽名留念

政治 15:20 2022/08/19

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首日封上，有前特首董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥和現任特首李家超，立法會前主席范徐麗泰和曾鈺成，以及現屆主席梁君彥的簽名。（梁君彥Facebook）

立法會主席梁君彥今日表示，為慶祝香港特區成立25周年，早前邀請了歷任和現任行政長官及立法會主席，在香港郵政發行的「香港特別行政區成立二十五周年」首日封上簽名留念。

梁君彥今日在社交網站上透露，其中一套集齊簽名的首日封，正在立法會大樓展出。首日封上，有前特首董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥和現任特首李家超，立法會前主席范徐麗泰和曾鈺成，以及梁君彥的簽名。

梁君彥形容，集齊簽名的首日封，彰顯了行政機關和立法機關一直以來的合作互動，以及對建設香港特區的重要角色，

他又指，集齊簽名的首日封共有140套，將會送贈予立法會議員和特區政府留念或作展出用途。

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撰文 : 傅流螢

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