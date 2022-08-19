  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 15:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊

社會 15:22 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

(警方提供)

警方今日（19日）表示，近日，本地媒體深入報導有港人誤信社交平台的「筍工」招聘貼文，被「賣豬仔」到東南亞一帶禁錮並被迫從事非法活動，一度身陷險境。社交平台及討論區不時有貼文聲稱高薪招聘海外工作。

警方在社交平台指，出國工作不是買棵菜般，現附上三個海外求職錦囊。

  • 如聘方無註明公司資料（如公司名稱、地址、電話等）、無須學歷或經驗、無須面試便立即錄用、報酬可觀又包機票食宿，此等可謂伏味極濃
  • 求職者應該了解聘方公司業務性質和背景、當地工作簽證、稅務、住宿、出糧等安排，並且詳細了解聘書條款
  • 出發前應了解中國駐當地領事館的地址、電話，以及其他求助方法，並向家人或朋友交代當地工作的地址和公司資料。萬一失去聯絡，家人或朋友亦可尋求支援。

除了「刷單賺佣」、「賣豬仔」騙案，近期騙徒還會誘騙應聘者提供個人資料以進行借貸或其他不法活動、游說應聘者參與不存在的投資計劃，或售賣銀行戶口用作洗黑錢活動。市民應透過可信賴的求職途徑尋找工作，充分了解聘方公司的背景及業務性質，特別提防不拘學歷或工作經驗及報酬優厚的工作，並切勿隨便將個人資料交予陌生人。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
今日 09:13
【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
今日 09:25
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地
今日 09:53
【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地
【打卡熱點】天文台選出10大打卡好地方　本港2個地點看日落上榜
今日 10:26
【打卡熱點】天文台選出10大打卡好地方　本港2個地點看日落上榜
【電腦節】電腦通訊節今日開鑼　早上已有一批人排隊等候入場
今日 11:01
【電腦節】電腦通訊節今日開鑼　早上已有一批人排隊等候入場
【男子昏迷】大埔36歲男單位內疑暈倒　送院後證實死亡
今日 12:01
【男子昏迷】大埔36歲男單位內疑暈倒　送院後證實死亡
【交通意外】荃灣九巴小巴疑相撞　6人受傷
今日 14:40
【交通意外】荃灣九巴小巴疑相撞　6人受傷
【防疫措施】警尖沙咀截無罩男遇襲　施放胡椒噴霧制服
今日 15:00
【防疫措施】警尖沙咀截無罩男遇襲　施放胡椒噴霧制服
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
今日 15:21
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】

你可能感興趣

【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
今日 09:13
【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
今日 09:25
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地
今日 09:53
【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地
罪案 洗黑錢 職位招聘 東南亞 簽證 機票 住宿

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭