【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊

▲ (警方提供)

警方今日（19日）表示，近日，本地媒體深入報導有港人誤信社交平台的「筍工」招聘貼文，被「賣豬仔」到東南亞一帶禁錮並被迫從事非法活動，一度身陷險境。社交平台及討論區不時有貼文聲稱高薪招聘海外工作。

警方在社交平台指，出國工作不是買棵菜般，現附上三個海外求職錦囊。

如聘方無註明公司資料（如公司名稱、地址、電話等）、無須學歷或經驗、無須面試便立即錄用、報酬可觀又包機票食宿，此等可謂伏味極濃

求職者應該了解聘方公司業務性質和背景、當地工作簽證、稅務、住宿、出糧等安排，並且詳細了解聘書條款

出發前應了解中國駐當地領事館的地址、電話，以及其他求助方法，並向家人或朋友交代當地工作的地址和公司資料。萬一失去聯絡，家人或朋友亦可尋求支援。

除了「刷單賺佣」、「賣豬仔」騙案，近期騙徒還會誘騙應聘者提供個人資料以進行借貸或其他不法活動、游說應聘者參與不存在的投資計劃，或售賣銀行戶口用作洗黑錢活動。市民應透過可信賴的求職途徑尋找工作，充分了解聘方公司的背景及業務性質，特別提防不拘學歷或工作經驗及報酬優厚的工作，並切勿隨便將個人資料交予陌生人。

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責任編輯：余思嵐