【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】

▲ 康復二維碼確診半年後失效，已打兩針者需更新續用（資料圖片）

今年3月份為第五波疫情高峰，單日確診宗數一度逾7萬宗，不少人於當時染疫，並下載「康復紀錄二維碼」作為「疫苗通行證」，惟有效期只有180日，時隔近半年，相關康復碼接近屆滿，有關康復者如已接種兩劑疫苗，可到電子疫苗接種及檢測紀錄系統更新「康復紀錄二維碼」，該二維碼獲更新後，會顯示兩針疫苗接種日期，及曾感染新冠病毒，亦不會再有有效日期。

有關康復者亦可到「智方便」流動應用程式或「醫健通」流動應用程式更新「康復紀錄二維碼」；如有關康復者不更新，當「康復紀錄二維碼」有效日期屆滿後，將被視為不符合「疫苗通行證」要求，不能進入食肆等表列處所。

在確診前沒有接種疫苗或只打一劑疫苗的康復人士，需先接種至兩針，再更新「康復紀錄二維碼」作「疫苗通行證」之用；至於已打三針的康復人士，存有三劑疫苗的疫苗接種紀錄二維碼已可視為符合「疫苗通行證」要求。

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記者：鄧凱文