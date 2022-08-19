【訟費上訴】涉旺角非法集結消防員脫罪兼獲訟費　律政司上訴訟費命令得直

▲ 涉旺角非法集結消防員脫罪兼獲訟費，律政司上訴訟費命令得直。（資料圖片）

2019年11月中旺角一帶有示威活動，時任消防員在旺角被捕，原被控1項非法集結及各1項在非法集結中使用蒙面物品罪，早前於區域法院被裁定罪名不成立，時任消防員兼獲訟費。律政司就訟費命令今（19日）向上訴庭提出上訴，指答辯人自招嫌疑，原審法官批出訟費做法犯錯。上訴庭聽取陳詞後批准上訴申請，撤銷訟費命令。



涉案答辯人陳瑞文（50歲），事發時為消防員，被控於2019年11月10日，在旺角彌敦道與山東街一帶參與非法集結，以及在非法集結中使用蒙面物品，即1個掛耳式口罩。

律政司一方今就訟費命令提出上訴，並表命不會就定罪以案件呈述形式提出上訴。律政司一方指，答辯人自招嫌疑，原審法官批出訟費做法犯錯，並指答辯人案發時為消防人員，並非普通人或無知人士。

上訴庭則指，律政司提及因答辯人是消防員的身份，仍選擇到涉案地點更為自招嫌疑。上訴庭認為說法牽強，除非律政司有證據指紀律部隊人員當時收到指示，須迴避到某類場合。上訴庭亦不認同律政司指，答辯人替警方進行錄影會面時不合作之理據。

上訴庭認為，當時答辯人身處旺角一帶，正發生非法集結事件，該處四通八達，答辯人卻選擇向被堵路的地方行走，並戴上口罩一直行走，質疑在此情況下仍不是自招嫌疑？

上訴庭聽取雙方陳詞後，經考慮後接納申請，裁定上訴得直，撤銷原有訟費命令，稍後頒布書面判決。

另外，上訴庭指庭上有旁觀人士身穿「旁觀有罪」上衣，旁聽人士解釋為歌詞。上訴庭則強調法庭非政治宣傳平台，認為有關字眼具政治含意，或對某類檢控案件具諷刺，遂通知法院保安不容許穿上印有這4字衣物的人士旁聽。

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記者：林育慧