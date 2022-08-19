  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 15:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】24萬八達通用戶一周內用清2000元　餐廳消費額逾6億元

社會 15:39 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

第一期消費券早於８月７日發放，八達通卡有限公司（八達通）今日（19日）公布，八達通公司仍是最多市民領取消費券的電子支付工具。

截至 8 月 13 日，首周有約 24 萬八達通用戶用畢獲發金額，當中以餐廳消費最多，總金額逾 6 億港元。另外，消費金額升幅最高的商戶為影音、電腦、電子產品和時尚服飾類別。

另外，八達通在首周的零售交易金額，較前一個星期錄得逾一倍增長。首五位最高消費金額的商戶類別，依次為餐廳、超市、個人護理／保健、快餐店和便利店。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通會適時推出不同推廣活動，提供更多優惠獎賞，亦將推出簡易版八達通 App，方便長者及其家人查閱消費券使用情況。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
今日 15:22
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
今日 15:21
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
【訟費上訴】涉旺角非法集結消防員脫罪兼獲訟費　律政司上訴訟費命令得直
今日 15:37
【訟費上訴】涉旺角非法集結消防員脫罪兼獲訟費　律政司上訴訟費命令得直

你可能感興趣

【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
今日 15:22
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
今日 15:21
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
【訟費上訴】涉旺角非法集結消防員脫罪兼獲訟費　律政司上訴訟費命令得直
今日 15:37
【訟費上訴】涉旺角非法集結消防員脫罪兼獲訟費　律政司上訴訟費命令得直
電子消費券 電子支付 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭