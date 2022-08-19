【消費券】24萬八達通用戶一周內用清2000元　餐廳消費額逾6億元

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第一期消費券早於８月７日發放，八達通卡有限公司（八達通）今日（19日）公布，八達通公司仍是最多市民領取消費券的電子支付工具。

截至 8 月 13 日，首周有約 24 萬八達通用戶用畢獲發金額，當中以餐廳消費最多，總金額逾 6 億港元。另外，消費金額升幅最高的商戶為影音、電腦、電子產品和時尚服飾類別。

另外，八達通在首周的零售交易金額，較前一個星期錄得逾一倍增長。首五位最高消費金額的商戶類別，依次為餐廳、超市、個人護理／保健、快餐店和便利店。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通會適時推出不同推廣活動，提供更多優惠獎賞，亦將推出簡易版八達通 App，方便長者及其家人查閱消費券使用情況。

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記者：陳梓蔚