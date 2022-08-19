【校園欺凌】資深教師揭4大原因致校園欺凌　老師派極低操行分恐毀學生前途

▲ 校園之所以出現欺凌問題，大概有4個原因。

校園欺凌是個「老、大、難」的問題。由經濟合作與發展組織（OECD）推動的「學生能力國際評估計劃（PISA）」，自2015年始，檢視多個地區15歲中學生面臨校園欺凌的狀況與態度。結果發現，有香港學生遭遇每月數次或以上各式各樣的欺凌，而該現象的比率更高近30%。與屬於一個國度，華人聚居、文化相近的社會相比較，香港的校園欺凌率比內地和台灣分別高出60%至120%。

校園欺凌，原因何在？概說其四。其一，由於個人性格衝動或易怒引發；其二、由於父母缺乏管教或管教不當製造校園欺凌者。有學生甚至只是簡單地模仿家庭欺凌，將之帶入校園中；其三，在電影、電子遊戲以及網絡平台的鼓吹下，「不記名」欺凌擴散，學生改以拳頭或拳頭以外的方法解決問題。其四、校園中最重要的持份者之一教職員工責不可卸。可以說，由於不少教育同儕縱容校園欺凌的出現，令問題進一步加劇，甚至親手進行校園欺凌……

眾所周知，考試是香港教育學校工作的焦點所在，而有關「品德」、「生命」及「家庭」等一類的教育只是蜻蜓點水，教育時數嚴重不足，以致難以察覺到學生情緒與行為問題。冰封三尺非一日之寒呀！此外，部分教育同儕不公平對待同學，種下禍根。

且說，筆者的學校每年會收到不少學生轉校或重讀的申請。記得，那天來了兩位同學及其家長。兩人皆獲取極低的操行評級（D級和E級）和極為負面的個人評語。面見過程中，家長透露曾尋找他校，但因極為負面的評語而被拒之門外，甚至連找兼職工作也被嫌棄。仔細看過前述兩位轉校生的文憑試成績通知書，發現他們的成績並不算太差。由此可見，兩位所謂的「差生」具備一定能力接受教化的。

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在我看來，學生就是學生。學生來到學校，就是要接受老師的教育。學生不當的行為應盡可能在校內予以解決並撥亂反正，而以非以極度負面的評級斷其後路，為「階段性教育」作結。背負著如斯評價，升學難、就業艱，而過份負面標籤更讓學生看不清自己，自我貶抑。試問他們將來的路如何走下去？

因此，本人認為極低操行分和極負面評語是老師欺凌學生的一個手段。所有的教育工作者皆應持「有教無類」的理念，盡力教化。

願與仍在前線所有教育同仁共勉！

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作者簡介︰

資深中學教務長；曾任教不同背景中學及大專院校，了解不同學生的學習需要；積極進修，取得社會科學碩士、性別研究碩士、法律碩士、社會研究學士及教育文憑。

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