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【移走遺骸】當局移走2015年內葬6個墳場遺骸　市民若自行處理須下月2日前申請

社會 15:46 2022/08/19

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(資料圖片)

政府今日（19日）在憲報刊登命令公告，通知市民須移走及處置2015年內安葬於6個公眾墳場的先人遺骸。
　　　
該項命令是食物環境衞生署（食環署）根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第119A條的規定而發出。該條例授權食環署署長，指示從公眾墳場內移走及處置埋葬不少於6年的遺骸。根據有關命令，2015年安葬於粉嶺和合石墳場、長洲墳場、大嶼山大澳墳場和禮智園墳場的棺葬墓段；羅湖沙嶺墳場T段及沙嶺金塔墳場的政府金塔墓段的人類遺骸須移走。
　　　
當局稱，市民如欲自行安排撿掘及處置其先人遺骸，須於今年9月2日或之前前往食環署墳場及火葬場辦事處提出申請，地址為九龍紅磡暢行道六號地下高層。如未按上述方法處理，下葬於該6個墳場的遺骸會先在政府火葬場火化，而骨灰將安葬於羅湖沙嶺金塔墳場或食環署署長指定的其他墳場。

 

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責任編輯：余思嵐

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