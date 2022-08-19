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【猴痘病毒】40歲男子鼻潰爛遭誤診曬傷　入院揭患猴痘兼患兩疾病

健康 18:13 2022/08/19

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40歲德國男子鼻上皮膚潰爛遭誤診曬傷，入院揭身患猴痘兼2性病。

猴痘肆虐全球，各地陸續錄得新感染案例。德國便有男子由最初發現鼻尖出現紅點，短短3日內情況急轉直下，不但鼻上皮膚壞死發黑，全身更驚見白色膿瘡，送院檢查後，終證實確診猴痘，且同時感染梅毒和愛滋病毒。

最新影片:

綜合外媒報道，科學期刊《Infection》早前刊登一宗病例，一名40歲德國男子鼻尖出現紅點求醫，最初醫生只診斷為曬傷，惟3天後，鼻子皮膚開始呈發黑及腫脹結痂狀，痛楚難耐，同時身上亦開始出現膿皰，並滲出白色液體的膿皰，陰莖和嘴巴周圍情況尤其嚴重，最終需送院治療。

醫院其後通過核酸測試，證實男子患上猴痘，同時，經其他檢測，發現男子亦身染梅毒和愛滋病毒，他其後在院內接受抗病毒藥物治療，目前狀況有輕微好轉，不但鼻子部分位置腫脹減少，猴痘病灶亦變乾。

醫生表示，男子因未有及時察覺藏於體內的梅毒，導致病毒蔓延至多個器官；而加上愛滋病發病，免疫功能受損，導致皮膚出現壞死情況。

患者死亡率可達10%

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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責任編輯：羅嘉欣

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