【披荊斬棘的哥哥2】杜德偉首演綜藝節目　獲張學友梁朝偉隔空打氣

▲ 杜德偉首次參加內地綜藝節目！

杜德偉（Alex）參加全景音樂競演綜藝《披荊斬棘的哥哥2》的演出，今日（8月19日）節目將會正式播出，連月來Alex已為這次演出作好準備。

以完美情人姿態出戰的Alex，連學友和偉仔也不約而同在視頻和聲音留言中認定他在其心目中早已是「完美」的一個，學友更勉勵他在這次綜藝節目中盡情表現自己。偉仔也對他信心的說：「沒甚麼東西須要改變，做回自己吧！」

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家人的支持成為他推動力

這次參加《披荊斬棘的哥哥2》的杜德偉帶着家人一同前行，有太太和兒子AJ在身邊為他打氣，暖爸擔當的他，可無牽掛的全力以赴作賽，Alex感恩和期待說：「家人和朋友的支持對我很重要，信心和動力讓我繼續前行，而自己對舞台的熱愛也希望藉著今次的參與，在節目中可以挑戰一些未接觸過的新東西，好好的享受一次舞台演出旅程。」



Alex在首集節目中與韓國歌手李承鉉、兩位小鮮肉方逸倫和張峻寧被編為一組名為「拯救地球」組別，節目介紹Alex出場第一個鏡頭時，拿著一支木結他的他，徐徐入鏡 ，不少愛好音樂創作的歌手都被他手上的木結他看得著迷。

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展現完美情人 出道多年堅持做好音樂

這一支經典收藏，Alex於1995年已帶着它並肩演出，也引證了他這些年對音樂的鍾愛。節目中他選唱了情深的一曲《情人》，再次將其完美情人的一面呈現舞台，接著是舞動全場的經典舞曲《拯救地球》，首現舞台的他把現埸氣氛嗨爆！



出道近40年的杜德偉一直堅持創作自己的音樂，極具個人音樂特色，作為華語樂壇R&B先驅者，不僅有《情人》、《拯救地球》、《無心傷害》、《你在我的愛情裏》等多首膾炙人口的歌曲，他更是在2017年獲得由Billboard Radio親自頒發的“Icon Awards2017”，這也是有史以來首位中國歌手獲得此榮譽。

作為演員的他在《第8號當鋪》、《射鵰英雄傳之降龍十八掌》等多部熱門影視作品中，也同樣表現突出，讓觀眾留下深刻印象。即使作為最年長的哥哥出戰，但也難不倒這位身經百戰的全能藝人。

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