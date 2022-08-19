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【食不安心】荃灣台式飲品店買鮮草奶茶　客人飲3分1驚見巨型曱甴爬飲管

食用安全 17:07 2022/08/19

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一杯購自荃灣某台式飲品店的鮮草奶茶，驚見巨型曱甴。（Facebook群組「荃灣友」圖片）

夏天天氣炎熱，各類昆蟲紛紛出沒。近日有網民發文指，荃灣一間台式飲品店出售的鮮草奶茶內，驚見原隻蟑螂爬在飲管上，相當嘔心，提醒大家購買台式飲品時要小心。

該名網民昨日（18日）於Facebook群組「荃灣友」貼出圖片，可見一杯已飲用三分之一的仙草奶茶中，竟藏有一隻巨型蟑螂依附在飲管上，「頭仲殘餘少少奶漬」。

樓主表示，涉事的台式飲品位於荃灣路德圍，並憶述當時情況指：「有家長等緊飲品見到影低，唔知當事人點處理，邊個飲到都唔好，一世有陰影」，並提醒大家要小心。

最新影片：

貼文引起網民熱議，不少人看過圖片後直呼恐怖，「好似未死咁」、「唔飲珍奶了」，部分網民亦建議事主向食環署反映事件。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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