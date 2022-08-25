全港最大型課外活動教材及用品博覽2022　發掘9大主題助孩子全人發展

一年一度的課外活動教材及用品博覽2022暨課外閱讀文化節（下稱博覽）在8月25日開幕，一連四天為家長和12歲以下的兒童帶來精彩活動和免費體驗。如果你正為子女安排課外活動而頭痛，這個集合了9大主題的博覽，帶來親身體驗和直接交流的機會，相信能幫助家長選擇孩子最喜歡的課外活動。



博覽分為動態區和靜態區兩大展區，滙聚各類型教育中心和教材提供者，涵蓋九大項目，包括：文化藝術、玩樂遊蹤、科學探索、音樂發展、學術認知、社會公益、生活社交、體育運動、品格培養。家長和孩子參加一場博覽就可以全面了解各項課外活動和教材，更可以因應孩子的獨特性，選擇發揮孩子潛能的課外學習機會，創造獨一無二的成長體驗。



今次博覽更打破常規，不再是宣傳單張的紙上談兵，安排了超過100場工作坊、表演和比賽等精彩活動，讓家長和孩子親身體驗各類型的課外活動。當中更包括近期大熱的劍擊、體操和新興的競技疊杯等體育運動。課外活動有助孩子建立興趣，發展個人專長和潛能，培養現代社會所需要的個人特質，透過這個全港最大型的課外活動教材及用品博覽，孩子可以有親身體驗，家長就不需要擔心「花冤枉錢」，選擇了孩子不喜愛的活動和教材。

▲ 家長和孩子可以直接與教育中心和教材提供者交流，透過現場活動、表演及體驗等，發掘孩子的興趣喜好。

專享會場限定優惠



參展商提供的服務包羅萬有，即場展示最新、最獨特、最多元化的課外活動和教材，為家長和孩子提供更直接、全面講解，即時了解各項活動或教材的特色。各大參展商的推廣優惠也非常吸引，即場報名課程或選購更可享特別會場優惠，例如「星星演藝潛能體驗營」即場報名享$3,000優惠；大量上學用品、精品文具及生活用品，包括人氣角色精品Sanrio Characters系列產品更低至三折。家長在選購前記得要讓孩子一起決定，選擇他們感興趣的活動和教材。



精彩活動一連四日無間斷



博覽也準備了逾百場精彩活動，動靜皆宜，包括表演、比賽、工作坊、專題講座、繪本共讀等，當中不乏更多個星級校長分享教育心得，體育健兒現場示範。會場劃分為五大主題活動區：Main Stage、體藝區、演講區、多用途活動區和Basketball.Football。每日的活動精彩連連，其中最推介大家要體驗的莫過於體藝區及多用途活動區的各項體育活動體驗，讓孩子大展身手。

▲ 課外活動教材及用品博覽2022暨課外閱讀文化節中有逾百項動靜皆宜的表演、講講、工作坊及免費體驗。

重點推介以下的活動。8月25日的「課外活動培育資優生講座」由香港資優教育學院名師講解課外活動對孩童成長的重要性；緊貼學界STEM教育趨勢的「永續發展Scratch編程創作大賽2022」適合對科技有興趣的孩子。



8月26日則可以在體驗「花式跳繩體驗班」後，現場觀看「香港個人全能跳繩錦標賽2022」向高手「偷師」，同日的《激劍前傳》由國際裁判及教練鄭智雄示範劍擊及體驗活動劍擊，要劍指奧運，成為下個「劍神」，就要留意。



8月27日，推介活動就圍繞音樂世界，「紫昕有你mini show」由兒歌天后李紫昕為大家創造輕鬆的親子時光，如果技癢也可以參加「唱出我舞台」，大展歌喉。



8月28日，展會的最後一天就有豐富的運動賽事和表演，最吸睛莫過於空手道大匯演和2022屯門區乒乓球競賽總決賽、2022 LBRO 三人足球邀請賽，相信緊張與刺激的氣氛會席捲全場。場內精彩活動浪接浪，大家記得留意精彩表演和體驗時間，萬勿錯過。



展覽詳情

日期及時間：2022年8月25-27日（12：00-21：00）

2022年8月28日（12：00-20：00）

地點：香港會議展覽中心Hall 5F及G

地址：香港灣仔博覽道1號

入場費：HK$30（大小同價，不設長者優惠；身高1米以下小童免費進場）

（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

詳情：https://www.facebook.com/ecaexpo/

（特約）