【蛇出沒注意】將軍澳驚見蛇屍佐敦谷公園現蛇蹤　醫生講解誤被蛇咬急救法

▲ 如果一家大細去野餐誤被蛇咬，可作適當的急救法。

過了立秋，不再是最熱天的時候，爸媽會帶小朋友外出草地野餐郊遊，在大自然見到蛇蟲鼠蟻不是稀奇事，佐敦谷公園月前就出現蛇蹤。另外，近日有港媽與女兒在將軍澳的斜路旁發現蛇屍。如果萬一不小心誤被蛇咬到應該點算好？急診醫生分享正確的應對方法，大家都可細看以備無患。

將軍澳有蛇屍 佐敦谷公園現蛇蹤

昨日（18日），有港媽在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指出在家中附近斜路發現一條蛇屍，她附上圖片問網民「請問有冇人知呢條係咩蛇啊？」，港媽指5歲女兒說牠是小蟒蛇，她特意上網尋找答案，而數名網民都估計是蟒蛇。

另外，月前有網民在位於東九龍的佐敦谷公園附近發現蛇蹤，位置是公園對出的圍欄，據嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心資料，網民遇到的相信是屬有毒的「紅脖游蛇」，另有街坊回覆不只一次在該公園見過蛇蹤，而佐敦谷亦有貼告示留意有蛇。

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台灣急診科醫生翁梓華在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有關被蛇咬的資訊，他指出最近出遊的人變多，相對急診接到被蛇咬的人也變多。

翁梓華醫生解說大多數蛇是怕人的，蛇見到人的第一個反應大多是逃跑，除非一直受到刺激，蛇才比較容易進入緊戒狀態。如果真的不幸被蛇咬了，也不要驚慌，毒蛇的毒液通常是毒蛇拿來對付獵物用的，人也不是牠們的獵物，有時候毒蛇咬也不會噴出毒汁，醫學上稱之為乾咬（Dry bite）。

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被蛇咬當刻勿做4件事

萬一真的被蛇咬，翁梓華醫生指出有幾個常見的錯誤，當下記得不要犯。包括以下4點︰

1. 不要打蛇並拍照：打蛇可能會讓牠想進行二次攻擊，可用拍照錄影的方式，記錄蛇的外觀，方便醫生判定蛇的種類。

2. 不要吸吮、不要切開傷口：吸吮弄開傷口可能會增加感染機率，宜先解開束縛物，像是戒指、手鐲，避免之後真的中毒造成組織腫脹，反而不好取下來。

3. 不要綑綁患肢：有這概念主要是因為外國醫院少、距離遠，但像距離被蛇咬到送到醫院通常都在30分鐘以內，綑綁患肢並不建議。

4. 不要塗抹精油或草藥，也不要火烤或是冰浴傷口：根據醫學研究統計指出，以上的方法沒辦法有效止痛，甚至還可能導致血管收縮讓組織更容易壞死，蛇咬目前最有效的治療方式是「蛇毒血清治療」，及早叫救護車前往醫院會是相對明智的選擇。

打破傷風針及需觀察

被蛇咬傷之後，如果沒大礙要在急診觀察多久，需視乎蛇的品種毒性。谷神經性毒蛇（雨傘節、眼鏡蛇），咬傷後，中毒現象多會發生在0.5至6小時內，如果症狀輕微，即局部麻痛，並無於6至8小時惡化，醫學研究指出可以安排出院門診追蹤。如出血性毒蛇（赤尾青竹絲、龜殼花），症狀有時候會出現在咬傷後的12小時，建議可以觀察久一點再回家。綜合性毒蛇（鎖鏈蛇）是綜合上述兩種毒蛇的特性，也是會觀察稍微久一些。

在臨床上，對於輕症的病人，醫生通常保險起見會幫每個病人打破傷風，同時會把病人留下來觀察一天。翁梓華醫生再次提醒大家，蛇不可怕，野外看到牠們，相敬如賓就可以。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕