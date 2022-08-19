【第五波疫情】今日新增6,445宗確診個案　嚴重及危殆個案上升【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

今日新增6 ,445宗確診個案，包括6,260宗本地個案及185宗輸入個案，另錄8宗離世個案。

【17：15】

劉家獻表示，現時住院病人約有1成來自院舍，比例較第五波高峰時下降，但百分比也正一路上升。

【17：09】

劉家獻表示，隔離病床用量已達6至7成，因為要預留病流轉等，其實用量到7至8成便已是爆滿，所以要重啟亞博館，會從不同聯網調動約100名專職醫生及護士到亞博館服務。劉家獻稱，目前8成住院病人均為長者，料會到亞博治療亦會是長者為主。

【17：02】

歐家榮表示，過去幾周疫情穩步上升，而過去幾天上升趨勢較一兩週前加速，情況特別讓人擔心，由8月15到現在短短數日，每日新增確診數字便已增加1千多宗，每日均有4至500宗升幅，料其中一個原因是BA.5傳播力高，而其佔比不斷攀升。他指，不希望個案會升太快，但若維持著上升趨勢，個案數字短期內會升至更高的水平。

【17：00】

變異病毒株方面，現時有29.3%個案為BA.4或5，而BA.2.12.1則8.6%。

【16：59】

今日學校呈報69宗個案，來自47間學校，有3間學校部分班別需要停課，包括新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校及九龍城學之園幼稚等。

【16：52】

多13間院舍出現個案，包括10間安老院，涉及26名院友及7名職員，而3間殘疾院舍則涉及3名院友，共202名院友被列密切接觸者，其中青和居護老院共院舍112名院友及63名員工，到今早有12名院友及5名員工確診，需要全院撤離，首先發病者為一名護養員，其8月17日快測陽性。

【16：47】

劉家獻表示，留院病人已經差不多2000人，嚴重和危殆病人正慢慢上升，很擔心及憂慮疫情進一步惡化，當疫情惡化，對公立醫院服務構成很大影響，必須做最壞打算和做好準備，準備好更多病床處理病人，因此決定下星期重開亞博Hall10及Hall8約200張病床照顧確診病人。他指非緊急服務無可避免受到影響，希望病人理解。【詳情即看：下一頁】

【16：30】

劉家獻表示，多8名患者離世，涉及7男1女，年齡介乎61至93歲，當中僅1人已打3針，4人未有打針。其中，73歲已打3針的男死者，7月30日快測陽性，隔日核酸檢測陽性，一直沒有求醫，直至8月13日在家跌倒送院，送院後肺部X光片發現有陰影，懷疑肺癌，病人亦表示本身已經咳嗽及有痰6個月，且持續胃口差和沒氣力，入院後情況持續變差離世，兩次核酸檢測亦同為陰性，料死因與肺癌有關。劉家獻再呼籲，所有60歲以上患者確診後盡快求醫。【詳情即看：下一頁】

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記者：TOPick港聞組