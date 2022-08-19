【死亡個案】再增8人離世　7人未打3劑疫苗

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今交代最新疫情。

劉家獻指，今有1899人留醫、其中258人為新增確診病人，昨多6人名危殆6名嚴重，累計36名危殆26名嚴重，再增8人離世，累計9384宗，涉7男1女，年齡介乎610至93歲，7人未完成疫苗，其中有4人一針未打，劉指反映疫苗對保護長者免死亡非常重要：

73歲男： 已打3針，之前沒特別病，7月31核酸陽，CT14，一直沒求醫8月13日在家跌倒，入院急症室，情況一直差，主要為身體其他問題，病人指自從確診後，一直胃口不佳，有咳及有痰6個月，入院發現肺有陰影，揭有肺癌，電解質及鈣高，入院後2次核酸檢測均為陰性，疑死因與染疫無關。

已打3針，之前沒特別病，7月31核酸陽，CT14，一直沒求醫8月13日在家跌倒，入院急症室，情況一直差，主要為身體其他問題，病人指自從確診後，一直胃口不佳，有咳及有痰6個月，入院發現肺有陰影，揭有肺癌，電解質及鈣高，入院後2次核酸檢測均為陰性，疑死因與染疫無關。 93歲女： 2針，7月27入聯合醫院，因神智不清，血糖低，7月25快測陽，有咳有痰胃口差，本身有糖尿、高血壓、乳癌，有做紓緩治療，14.7

2針，7月27入聯合醫院，因神智不清，血糖低，7月25快測陽，有咳有痰胃口差，本身有糖尿、高血壓、乳癌，有做紓緩治療，14.7 87歲男： 2針，高血壓、肺塵病及貧血，因發燒、咳、氣喘入院，剛入院CT值33，其後一直跌，服用藥物後情況仍差

2針，高血壓、肺塵病及貧血，因發燒、咳、氣喘入院，剛入院CT值33，其後一直跌，服用藥物後情況仍差 77歲男： 高血壓、中風、心律不正，心臟病、前列腺癌、慢阻肺，7月29快測陽，7月31急症室，有咳及痰，CT值26，情況持續差

高血壓、中風、心律不正，心臟病、前列腺癌、慢阻肺，7月29快測陽，7月31急症室，有咳及痰，CT值26，情況持續差 90歲男： 沒打針，有柏金遜，8月12日因呼吸困難入院，CT21.4，有服新冠藥

沒打針，有柏金遜，8月12日因呼吸困難入院，CT21.4，有服新冠藥 88歲男：沒打針，高血壓、支氣管擴張，腦出血，曾中風，8月8日發燒、咳入院，CT17.2，本身居院舍，該院舍有其他個案

61歲男： 高血壓、有癌症，因呼吸困難入院，當時急症室檢測為CT17.3，肺癌屬後期

高血壓、有癌症，因呼吸困難入院，當時急症室檢測為CT17.3，肺癌屬後期 90歲男：沒打針，有神經腺問題，痛風，7月22快測陽，沒求醫，7月30日因胸口痛入院，CT22.7，有處方抗新冠藥，惟因神經腺問題及年紀大離世。

劉家獻指，部分死者有長期病及癌症，當中有一半4人一針沒打，呼籲市民盡量打針，部分人快測陽性亦沒有求醫，再次呼籲如市民確診，包括快測，只要60歲以上，應盡快求醫，即使60歲以下，有高危因素亦應盡快求醫，以獲新冠藥，避死亡風險。他強調，即使接受化療人士都可打針。而最近院舍爆發多，相信與社區感染人數增有關。

歐家榮指，60歲以上人士一針未打，死亡率為8.61%，60歲以上已打3針，死亡率為0.13%，有66倍差。

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記者：鄧凱文