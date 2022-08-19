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【第五波疫情】3間學校部分班級需要停課1星期　院舍個案有上升趨勢

社會 17:00 2022/08/19

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今交代最新疫情。 

學校今日呈報69宗個案，來自47間學校，涉54名學生及15名教職員，包括38間幼稚園及幼兒中心、6間小學、3間中學，過去7日有10間學校呈報2宗或以上個案，有3間學校部分班級需要停課1星期。

13間院舍有呈報個案，10間安老16院友7員，3間殘疾院舍各有一名院友確診，202人需檢疫，過去7日有45間院舍，73院友13員工，發現近兩周有大幅上升，相比再之前6周，每周22至30間，近期有上升，有2間院舍有10宗以上，都是涉及員工引起，由於院舍都是高風險人士居住，而社區居住員工感染風險高，呼籲每日快測，定期核酸。

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記者：鄧凱文

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