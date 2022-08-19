【院舍爆疫】青衣青和居護老院爆17個案　歐家榮：院舍個案大幅上升

▲ 青衣青和居護老院爆17個案，歐家榮指院舍個案大幅上升（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今交代最新疫情。

昨有13間院舍呈報個案，包括10間安老院及3間殘疾院舍，致202名院友列為密切接觸者需檢疫。10間安老院餘下：

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院：4名院友

深水埗福慧護老中心：1名院友

南區東華三院余振強紀念護理安老院：1名員工

北區江夏護理安老中心：2名院友

油尖旺善頤（福群）護老院：1名院友

荃灣來來護老中心（荃威）有限公司 ：1名院友

元朗愛德安老院有限公司 ：1名院友

黃大仙新蒲崗護老院：3名名院友

青衣青和居護老院：12名院友及5名員工

西貢伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院：1名院友

另有3間殘疾院舍各有一名院友確診：

觀塘明愛樂華宿舍

元朗愷悅弱智人士之家

沙田香港心理衞生會（顯徑宿舍）

歐家榮指，青衣青和居護老院合共有112名院友及63名員工，截至今早共有12名院友及5名員工確診，首宗個案為8月17日確診及發病的一名護理員，昨再一名護理員快測陽性及發病，昨多8名院友快測陽性，中心決定撤離該院約100名列為密切接觸者院友，今早再多4院友及3名員工，包括一名護理員、陪診員及清潔工確診。12名染疫院友中，8人打了2針或以上、10人沒有病徵。

該院舍只有一層，院友會走動，或會脫口罩，員工則有戴口罩，相信爆發是由於Omicron病毒傳播力強；該院舍60.7%院友已打3針疫苗，歐家榮形容不理想。

中心發現近兩周院舍出現個案致院友需檢疫情況大幅上升，過去7日共有45間院舍受影響，涉及73名院友及21名員工，8月4至10日有40間院舍，相比再早前6周，每周平均涉及22至30間；今周更有2間院舍有10宗個案以上，爆發都是由員工染疫引起，歐家榮強調，由於院舍都是高風險人士居住，而社區居住員工感染風險高，呼籲他們每日上班前快測，如有病徵應做核酸檢測。

學校個案方面，今日有47間學校呈報69宗個案，涉54名學生及15名教職員，包括38間幼稚園及幼兒中心、6間小學、3間中學，過去7日有10間學校呈報2宗或以上個案，有3間學校部分班級需要停面授課1星期：

新界婦孺福利會上水幼兒學校（粉嶺） NC班：20名學生中有3人確診

大埔明雅國際幼稚園學校TGI下午班：27名學生中有3人確診

九龍城學之園幼稚園（昇御海逸）PNA groupA：15名學生中有2人確診；PNB groupA班14名學生中有2人確診

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記者：鄧凱文