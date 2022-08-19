【第五波疫情】醫管局下周重啟亞博200張病床　非緊急手術、日間治療受影響

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今交代最新疫情。

劉家獻指，留院病人已有約2,000人，嚴重及危殆病人均上升中，不論新症及留醫都有上升，非常擔心，憂慮疫情惡化，對公院服務會構成大影響，必須要做最好準備，現時處於第二階段，有需要進，下周重開亞博，啟用200張病床，會短時間內抽調人手及病房，無可避免有非緊急服務，如手術、日間治療及住院服務，呼籲市民千萬不要掉以輕心，盡快打針，有病徵盡快求醫。

劉家獻指，現時留醫隔離病房500多人，包括非新冠病人，用量約已達6至7成，已差不多滿，床已達緊張階段，故要開亞博，沒規定哪一類病人，但有8成病人都是長者，人手方面，料醫護連專職約要100人，會是聯網內已登記員工。

歐家榮形容疫情穩步上升，擔心過去幾日上升較早前加快，早前每日增加100宗，8月15日起每日增加400宗，或BA.5比例急升，如照趨勢，預期短時間升至高水平。

歐家榮又指，黃碼人士接受醫學監察，不能參與除罩活動，相信能管控，相關人士第4及6日要核酸檢測，相信能盡快找出個案，而輸入個案只佔整體個案4%，而疫情上升主要由社區個案引起。

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記者：鄧凱文