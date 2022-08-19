【Band1尖子】港童少運動發胖營養失衡　瑪利曼小六女將寫App改飲食習慣

▲ 瑪利曼小學3名小六女生寫App，幫助兒童改善飲食習慣。

中小學積極推行STEM教育，學習編程成大勢所趨，創新發明與生活經驗密不可分。傳統名校瑪利曼小學的3名小六女生，針對港童少運動易發胖及營養失衡問題，寫App幫助兒童改善飲食習慣，並憑作品獲獎。

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小六女生李曉暄（Cheryl）、趙日同（Erato）及葉雅姿（Agnes）組成3人隊伍「CARS」，早前參加「賽馬會運算思維教育」計劃（CoolThink@JC）舉辦的「全港小學生運算思維比賽2022」，勇奪App Inventor組別季軍及最佳編程技能獎。曉暄對STEM、編程尤其感興趣，曾與日同組隊參加過一些比賽，後來更邀請雅姿加入，覺得更多同學一起研究更好玩，成就了今次的參賽班底。

是次比賽鼓勵學生透過編程，以解決生活中遇到的難題。雅姿分享，她們這次發明App的構思正正源於生活，新冠肺炎疫情持續，不少學童有更多時間留在家中，少做運動之餘，也不知不覺吃多了。曉暄笑言，「我一直沒怎麼做運動，沒有肥胖卻有點營養失衡」。她們留意到恢復面授課堂後，有同學出現肥胖及營養不均衡問題，因此想幫助她們。

▲ （左起）葉雅姿、李曉暄及趙日同將港人生活習慣融入App。（陳慧安攝）

將港人生活習慣融入App

3人設計的App名為「CARS 紅綠燈」，分為「Capture」（吸收）、「Analysis」（分析）、「Recommend」（推介）及「Share」（分享）4大部分，幫助用家了解自己的飲食習慣，方便分析食物的營養，適合發育期間的兒童。她們希望透過App來鼓勵小朋友養成定時、不暴食、不偏食的飲食習慣，減少因飲食不均衡而帶來的營養問題。

雅姿解釋，用家在「Capture」影相後，可以看到食物的材料及營養，想法來自香港人的生活習慣︰

香港人有相機食先的習慣，我們想到將這個習慣與App結合。

「Analysis」幫助用家分析有否營養失衡，而「Recommend」可推薦一些有營菜式，雅姿指「例如你今日不夠蛋白質，它會推介一些含豐富蛋白質的食物給你」。「Share」則讓用家與別人分享所吃的食物，她表示︰

現在很多同學都喜歡聽朋友的說話，多於聽家長所講，因此想到設『Share』功能，讓她們跟朋友分享，又可以食得健康。很多人用社文平台，㩒個掣就可以分享出去。

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學習解難 比賽求進步

3個女生花了4至5個月時間製作App，老師在期間亦從旁指導她們，提點她們如何分配時間。日同回想之前礙於疫情，她們未能經常圍在一起討論，也難以問到老師有關編程技巧，只能靠Zoom視像傾談。不過，這也是她學習解難的機會，自己想辦法，更懂得分配時間，平衡學習及玩樂。

有爭勝心才有機會贏，雅姿坦言曾希望能勝出，雖然事與願違，但她未有不快。曉暄指去年參加同一比賽得第4名，今年奪季軍已有進步。她思想正面，自言在寫App的過程中學到很多營養知識。

即使再次得第4名，但過程中有得著，學到新的東西，已達成我們的目標。

她們要在評判前介紹App內容及即場解答問題，這無疑是一個訓練說話技巧及膽量的機會，平日較內斂的雅姿也因此變得更有自信。

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升中新階段憂課業緊張

新學年將至，日同和雅姿將原校升上瑪利曼中學，曉暄則升讀聖保祿中學。3人不約而同認為瑪利曼小學的功課量不多，只是即將升中踏入另一階段，她們難免有點不安，擔心中學的課業較緊張。

小學生補習變得很平常，雅姿差不多每周5天補習，日同亦有2至3日如是。曉暄的「補習老師」是父母，當她遇到不明白的地方，都會向爸媽求助，她沒有外補，以「叻過家姐」為目標。家姐於瑪利曼小學畢業，現於聖保祿中學就讀中三，曉暄也繼續成為她的師妹。

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記者︰駱秀玲