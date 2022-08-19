【網絡熱話】旅遊巴換「小巴頭」變積木車　網民笑指有危險時司機位自動分離

▲ (馬路的事討論區fb)

網上流傳一張照片，圖中顯示一部綠色小巴車頭，連接只有半截的旅遊巴車身，引起討論。

有網民在社交平台「馬路的事討論區」上載照片，提出這輛是否「接駁」巴士問題。據悉這輛「積木車」旅遊巴多停泊於西九龍的長沙灣區內。不少網民紛紛留言。

有危險嘅時候，司機位會自動分離

P圖嚟，你呃唔到我

積木車嘅極致

獨大牌的特色之一：可以換晒成幅車頭

根據《道路交通條例》，若有人駕駛不適合於道路使用的車輛，或進行非法改裝的話，最高可被判監禁3至6個月。但若相關「積木車」如果順利通過政府的檢車測試，則仍可在路上行走。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐