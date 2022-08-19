【4區污水陽性】涉九龍城海逸豪園及旺角柏景灣等多個屋苑　派21萬個快測包

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政府今日（19日）表示，九龍城、北區、西貢及油尖旺區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



九龍城區 — 海逸豪園（海逸灣、悅濤灣、翠堤灣、綠庭軒及玉庭軒）及秀竹園道和界限街附近一帶住宅（按附件）

北區 — 景盛苑、嘉盛苑、牽晴間及碧湖花園

西貢區 — 福民路和親民街附近一帶住宅（按附件）

油尖旺區 — 富榮花園、海富苑、柏景灣、帝柏海灣及廣東道和偉晴街附近一帶住宅（按附件）



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐