[體育節活動] 「香港賽車運動節」賽車主題嘉年華　帶你玩盡虛擬及實體賽車

近年由於疫情關係，香港市民參與及觀賞賽車運動的機會大減。因此由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）主辦、香港汽車會協辦的「第65屆體育節 - 第四屆香港賽車運動節」，可謂今年車迷必須朝聖的賽車主題嘉年華。作為體育節的重點活動之一，活動將於今周末（8月20至21日）「駛入」數碼港商場，大小車迷萬勿錯過！



「第65屆體育節 - 第四屆香港賽車運動節」盛大開幕



「第四屆香港賽車運動節」繼續從電競賽車出發，在今周末（20至21日）於數碼港商場舉行，活動設有不同試玩環節及展覽，讓市民認識賽車運動之餘，更可以安全地感受速度快感。

▲ 「第四屆香港賽車運動節」昨日（8月19日）隆重舉行開幕典禮。

其中「電競賽車表演賽賽事直播」將會上演多場緊張刺激的電競賽車比賽，各個選手經過訓練後，將使出渾身解數，爭奪總冠軍寶座！

▲ 「電競表演賽賽事直播」讓市民安全舒適地觀賞賽車運動。

而大小車迷可以到「電競賽車體驗區」落場，試玩仿真度極高的電競級賽車模擬器，安坐賽車桶凳、手持軚盤，在複雜多變的賽道上風馳「電」掣。



車迷更可以到「展覽攤位」及「香港賽車運動發展史展覽」由淺入深認識香港的賽車運動，甚至為將來加入賽車運動做好準備！

而賽車運動員和著名賽車輪胎品牌亦會主講「賽車運動工作坊」，並透過簡述賽車運動發展的展覽，加強公眾對賽車運動的認識。



每年的焦點打卡位 ─ 「賽車展示區」，將會展出四架曾經由香港賽車運動員馳聘賽場的戰車，當中包括由香港賽車隊KCMG研發及生產、並獲國際汽聯青睞、連續兩屆成為世界賽車運動會（FIA Motorsport Games）賽事指定用車的四級方程式賽車，車身更印有上屆香港隊拉花！

▲ 焦點打卡位 ─「賽車展示區」

同場更會展出由本港著名賽車運動員歐陽若曦及余嘯峰借出的賽車器材及獎盃，賽車迷萬勿錯過！

▲ 由歐陽若曦及余嘯峰借出賽車器材及獎盃

今年大會還特別與駐紮於數碼港商場的兩間虛擬賽車遊戲館合作，包括將虛實結合的賽車遊戲Formula Square以及備有多款不同電競遊戲的ER Esports。活動會向已預先透過體育節網頁登記的參加者送出試玩券及現金代用券，帶來驚喜的虛擬遊戲體驗。

第65屆體育節 - 第四屆香港賽車運動節

日期：2022年8月20日及21日

時間：上午10時至下午6時

地點：數碼港道100號 數碼港商場全天候廣場

費用：免費入場

精彩活動：

電競賽車表演賽直播

電競賽車體驗

賽車展覽

香港賽車運動發展展覽

賽車運動器材展覽

賽車運動工作坊

主辦機構：中國香港體育協會暨奧林匹克委員會

協辦機構：香港汽車會

資助機構：康樂及文化事務署

策略夥伴：香港數碼港管理有限公司

贊助夥伴：ER Esports、Formula Square、Pansing Distribution HK

合作夥伴：錦龍汽車集團、瀛車館、Craft Bamboo、KCMG、ProRacing、YOKOHAMA Tires、Z-Challenger



體育節重點活動 「體操同樂日」 彈網騰空 躍動暑假尾巴

體育節第三個重點活動「體操同樂日」將於8月28日壓軸登場！為讓市民感受體操、彈網等「空中」運動，中國香港體操總會將於8月28日於荷里活廣場舉行「體操同樂日」。參加者可於活動當日在教練指導下體驗彈網、藝術體操及健美體操。當日總會更會邀請吳翹充、黃曉盈等港隊體操傳奇，跟市民一同觀賞香港體操運動員的精彩示範。



第65屆體育節 - 體操同樂日

日期：2022年8月28日

時間：13:00至18:00

地點：鑽石山荷里活廣場

協辦機構：中國香港體操總會

費用：全免

活動預先登記名額已滿。現場設有後補名額，請向現場工作人員查詢。

詳情及活動報名：https://fos.hkolympic.org/zh/65-gymnastics

第65屆體育節 8月活動日程表

詳情及活動報名，請瀏覽體育節網站：https://fos.hkolympic.org/zh/programme/event-list



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(特約)