【為母則強】受MIRROR熱血感動60歲學鋼管舞追夢　4個月減28磅︰做單親媽媽不可怕

▲ 踏入 60 歲的June決定要突破自己，積極減磅及苦練鋼管舞。

60歲的你，過得好嗎？踏入花甲之年，有人選擇弄孫為樂，有人繼續辛勞工作。任職保險業逾25年的June，就決定在登六之時，送自己一份「驚天地」的生日禮物。

曾捉姦在床的她，承擔單親媽媽的責任，獨力湊大女兒，去年受人氣男團MIRROR的李駿傑（Jeremy）啟發，積極減磅為學鋼管舞，並在生日那天舉辦慈善鋼管舞表演，希望以自己的故事勉勵大家：「追夢無分年齡，做單親媽媽其實不可怕。」

▲ 踏入 60 歲，June決定突破自己，積極減磅及苦練鋼管舞。（湯致遠攝）

眼前穿上鋼管舞服裝、加上一頭紫髮的June，婀娜多姿、儀態萬千，在鋼管上舞動時更是英姿綽約、風韻猶存，絲毫不會想像到她已踏入花甲年華。

去年她在將近60之齡才去減肥及學跳鋼管舞，June說並非為一時意氣，一切與她這數十年如過山車式的人生有關。

▲ 在鋼管上的無拘無束，June認為最能展現女性的自信。（湯致遠攝）

在公屋長大的June，家有5兄弟姊妹，作為么女的她與保守的哥哥姊姊不同，不愛受制於傳統框框，性格跳脫爽朗，喜歡新挑戰。

她道︰「20歲時，我在舊時的利園酒店做收銀，有很多練馬師來飲下午茶，經常畀貼士我們。怎料有次買20蚊六環彩就中了30多萬，應夠付黃埔花園首期，但我卻選擇跟朋友開時裝店。」

正值經濟起飛的80年代，她已將香港時裝帶去馬來西亞銷售，毛利逾3倍，非常好賺。「每隔兩個月就飛過去工作兼遊玩，後來認識前夫，大肚後就跟他移民加拿大結婚生女，在溫哥華住了差不多6年。」

June原本以為可在異邦開展相夫教子新生活，還是敵不過舞照跳馬照跑的好景吸引，1992年她的老公決定先隻身回港發展事業，大半年後她亦跟隨帶女兒回流香港。

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親眼目睹丈夫出軌

他經常去應酬，飲酒飲到半夜3、4時，我就在客廳一邊喊一邊等他，後來他甚至不回家。直至有天，我捉姦在床，就決定離婚。

生活頓失所倚，為了能讓女兒有更好的生活，她決定捨棄月薪1.5萬元的大秘書工作，轉職做保險，希望能賺更多錢。

「剛入行時年薪只約廿萬，再逐年遞升，不過我是個勤勞慳儉的人，要見客就寧願不吃飯，只搭巴士不坐的士。每朝天未光就起床，應酬到近凌晨才回家，很多時女兒都睡着了。幸好有媽媽幫手湊女，她也很獨立生性。」她說。

但June笑言偶爾大破慳囊，每月會挑一個周末帶女兒去灣仔君悅酒店吃香蕉船，自己則飲杯靚咖啡，當作獎勵自己一番。

▲ 在鋼管上的無拘無束，June認為最能展現女性的自信。（湯致遠攝）

她不諱言，捱更抵夜工作並非為逃避婚姻失敗麻醉自己。

「每次提起自己被背叛，令女兒要在單親成長，我都會眼濕濕、很傷心，但未至於憤怒，只是感概未能給女兒一個完整家庭。加上當時情緒上不容許我覺得辛苦，否則會沒動力去工作，保險始終是一門多勞多得的行業。」

幸好，她的努力沒有白費，憑自己一手一腳賺錢供養女兒，讓她到加拿大升讀大學外，還可自置物業。

自力更生養大女兒

「本身法庭判了前夫要付贍養費給我，但他付了兩期後就停了。不過，我有大女人的豪氣，我寧願你不給我錢，起碼我現在可大大聲告訴所有人，我一個女人可將女兒養大成人，供她去UBC讀書，我為自己而驕傲。」

往事確實如過眼雲煙，因在June心裏，女兒的感受才是最重要。

每年學期初總要寫家裏的故事，記得她讀小四時，會寫自己有個美好家庭，父母相處融洽。我問她會否嬲我決定離婚？她說：「我寧願見到現在天天開心的你，總比舊時經常哭的好」，這番話確實令我感到安慰。

在登六前的一年，更是June人生的一大轉捩點。June說︰「有天我穿了件低胸晚裝參加聚會，睇相時發現自己簡直『肥到隻豬咁』，於是我決心要減肥！」

經朋友介紹她接受了一種穴位瘦身法，短短4個月就減去28磅，湊巧地在網上看到一條跳Pole Dance的短片，覺得在鋼管上能展現出女性的自信美，決定再給自己一個目標，在60歲前要學好跳鋼管舞！

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「見到身邊許多同輩朋友，生活只剩下做家務、湊孫，或死慳死抵儲錢留給下一代，完全忘記去愛自己。我忽發奇想，不如踏入60歲時送份生日禮物給自己，甚至要令人有『嘩』一聲的感覺，就決定搞一個生日會暨慈善鋼管舞表演，令銀髮族或港人能重拾『我有夢想』這回事。」

而所籌得的善款，更會撥捐至Lifewire（護．聯網）的「童你追夢」計劃，幫助兩名罕見病童圓夢，非常有意義。

鏡仔成動力來源

不過June笑言生日會的另一重點，是她能以偶像Jeremy的歌曲《半》、《夢言》，和MIRROR的《IGNITED》，作為她鋼管舞表演的主題曲。

「去年初屋企安裝了可上網的電視後，就開始留意《全民造星2》及MIRROR，甚至跟女兒去九展看他們的演唱會。看完Jeremy跳唱一曲《Monster》，自此我就迷上了他。」

▲ June是位鏡粉，12子中最愛是Jeremy，更被這班小伙子的熱血感染自己要去追夢。（受訪者提供）

她明言能成功舉辦慈善生日會，MIRROR也功不可沒。

「今年第五波疫情非常嚴重，令排舞室停開，我連基本功也未練好，打算完全放棄自己，暴飲暴食就算。恰巧Jeremy 2月出新歌，我想到不如用它來編一支舞，讓更多人能聽到，那怕生日會上只得百多位來賓。」

而June更膽粗粗寫了段千字文短訊，託朋友傳給偶像，怎料竟得「獨角獸」本人親自回覆。

朋友傳來一段From Jeremy的錄音，我未聽已忍唔住流下眼淚，手都震起來。錄音雖只有短短20秒，說他知道我會搞event，鼓勵我只要肯練習，一定會成功。內容是很general，但無形中成了我強大的精神動力和支柱。

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60歲的你，過得好嗎？對June而言，歲數僅是數字遊戲，心態才是最重要。前半生即使不算完美，但往後的路她選擇豁然面對。

許多人會將單親媽媽標籤做『慘』，但其實單親媽媽不是包袱，如果我堅持不離婚，反而每日活在痛苦中，現在回想這反而是一種解脫吧！

她希望藉着自己的故事，勉勵大家要繼續活得精采。「無論有多難，只要自己很想做到某件事，就go ahead放膽去做吧！年齡不是限制，要勇敢去追夢。」

場地提供：Leverland Studio

記者︰黃依情