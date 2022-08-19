【明日戰記】古天樂分享拍攝困難認堅持最重要　自揭將製作太空大戰片

▲ 古天樂出席香港電腦通訊節分享拍攝困難！

由吳炫輝執導，古天樂、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文與謝君豪主演的香港科幻動作片《明日戰記》是本地目前最大製作規模的科幻特技電影，為香港電影製作之重要里程碑。

《明日戰記》所描繪的地球，在未來已被嚴重污染，成為寸草不生之地，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，人類的未來只能寄望在殺傷力強大的外星生物「潘朵拉」身上，對其作出基因改造，於是B-16區的空戰部隊奉命出動，以生命作賭注，執行一場九死一生的任務。

【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂

古仔及導演分享拍攝困難

古仔今日（8月19日）出席香港電腦通訊節講到拍攝《明日戰記》時的困難：「過程上遇到不少問題，但本着堅持不放棄的精神自己學懂去做，不要靠別人，這對香港電影來說很重要，有所成長之餘亦開拓出一個新題材可以選擇。」

另外，吳炫輝導演特別講到在公路上的一場戲最為深刻：「首先拍攝上辛苦，演員們要着上三十多磅的裝甲，在技術上亦有要求，雖然考慮過採用實景拍攝，不過實際上未能配合，希望大家多多關注《明日戰記》。」

最後古天樂絕密大爆料：「科幻電影可以分好多種，今次我們這套是機甲片，接下來會製作太空大戰片，難度又會相對地再提高。」

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與粉絲近距離接觸 IMAX版本步上映

完成台上訪問後，古仔和導演邀請台下粉絲上台一同試玩手機遊戲《明日戰記：勇者集結》，更分別送出三份紀念禮物。活動結束後，古仔跟導演更快閃《明日戰記》攤位，逗留一會觀賞展品以及近距離接觸粉絲，以感謝大家支持。

即將於下星期四（8月25日）上映之《明日戰記》，今日驚喜宣布IMAX版本將於8月25日震撼同步上映！作為首部於香港及澳門上映IMAX之香港科幻鉅製，片商同時釋出《明日戰記》IMAX版海報。

電影總監製古天樂表示：「可以於IMAX上映我地當然非常開心，在IMAX制式下更能細緻地欣賞到我們《明日戰記》整個團隊製作的心血，定必非常震撼！」

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