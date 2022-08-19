【廉政公署】胡英明首篇網誌自言表現合格　冀「百日宴」時做出一點成績

▲ 廉政專員首篇網誌。（專員網誌）

胡英明接任廉政專員已逾一個月，今日（19日）發表首篇「專員隨筆」，表示對於自己「滿月」的表現會给一個合格的分數，還有很多改善空間，會與管理層共同努力，期望在「百日宴」時，能夠做出一點成績。

胡英明指，上任後要做到「知己知彼，百戰百勝」，未來會定期出席執行處的不同工作會議，亦會將工作模式擴展至防貪處、社關處和國際合作及機構事務處，他亦曾到訪廉署分區辦事處，及到屯門廉署訓練營探訪受訓的助理調查主任。

他又稱，認為《港區國安法》實施後，廉署的角色和責任更為重要，必須打擊和杜絕所有透過貪污舞弊手段，去危害國家安全和社會穩定的違法行為，預防貪污和社區教育工作亦不可掉以輕心，會秉持「沒有最好，只有更好」的座右銘，帶領廉署上下力求進步，做好香港本地的肅貪倡廉工作，締造廉潔公平的良好生活環境，協助全球反貪夥伴提升反貪能力。會以廉署這香港「金漆招牌」，繼續向世界解釋香港良好的法治環境，令那些惡意炒作和抹黑香港法治和繁榮穩定的言論，不攻自破。

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責任編輯：余思嵐