【綠葉王】曾被三度挖角仍效忠TVB　李成昌從不介意當綠葉：我比好多人幸福

▲ 65歲李成昌熱愛演出，從不介意當綠葉。

演藝人協會官方專頁今日（8月19日）上載了一段TVB綠葉演員李成昌的訪問片段，影片開端以「熱愛演出的演員」作自我介紹。他指當年的教育制度不如現在，父親一直希望他留在銀行工作，形容為鐵飯碗。

李成昌自小表演慾強，先後投考香港話劇團（前身為業餘話劇社）及TVB藝員訓練班，最後於1978年投考TVB第8期藝員訓練班，翌年畢業成為旗下藝員至今。

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入行43年

李成昌憶述當年得知TVB取錄自己後，一直不敢告訴剛接受手術的爸爸。後來鼓勵勇氣坦誠告白，爸爸不但沒有責罵他，反而支持他，令其放下心頭大石，向演藝夢想進發。他出道不久即獲曾勵珍賞識，與前輩李我叔、茂叔等像一家人般，經常出外飲茶聯誼，相處非常融洽。

▲ 李成昌自揭有三次跳槽機會。（影片截圖）

李成昌分享當年拍劇點滴：「9點鐘開廠，劇本要update，尋晚通宵先寫，仲係好亂，要改嚟改去。初初好唔慣，慢慢就慣咗睇呢啲劇本。一個鐘頭後就開廠，劇本係新嘅，因為要即晚出街，所以對白一定要好清楚，訓練到我哋口鉗、對白同記性好。」

他續指初時不習慣電視台急速的節奏，劇接劇未能有足夠時間揣摩角色，直到處境劇《香港八一》飾演「康仔」一角，才有更多時間研究戲劇。

曾被三度挖角

李成昌自爆有三次的跳槽機會，對家亞視曾挖角兩次，但直言開出的條件未如理想：「公司可以俾番嗰個價我，好老實做生不如做熟。」

其後獲王維基的香港電視挖角，他說：「唔知佢助手喺邊度搜集資料，佢唔信我喺無綫係咁嘅價錢。佢俾咗個價錢我，我冇同佢傾。最大原因，公司俾好多機會我，好多謝監製有好多角色同機會演出。」

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不介意當綠葉

李成晶透露，43年演藝生涯中曾停工兩次，第一次臨時被放鴿子，6、7個月沒有工作，該年「under show」只有十多個騷。

第二次因為身體不太好，加上胞姐患病需要捐骨髓給她，停薪留職3個月，第一套復出接拍劇集是《離島特警》。

▲ 《異搜店》

他感謝潘嘉德監製鼓勵和支持：「依家睇番認唔到我，因為康復期間好瘦。好多謝潘嘉德，佢同我講『阿昌你唔可以再停，出嚟開工，我啱啱有套劇，我就你。』」

他深信不論TVB、電影公司的導演，他們心目中都有安排：「我相信公司覺得我喺呢個崗位，能夠令到公司劇集增加多啲色彩。綠葉又好配角又好，我覺得比好多人幸福。」

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