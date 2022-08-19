  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科發展】9間中學參與創科體驗　有學生冀科研發展可減醫療負擔

社會 17:17 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

科技園公司及工業總會合辦首屆「工業 x 創科體驗之旅」培育本地中學生成為新一代創科人才。(陳永康攝)

香港工業總會及香港科技園公司合辦首屆「工際x創科體驗之旅」，有9間中學參加，包括拔萃男書院、伊利沙伯中學舊生會中學等，讓30名中學生親身體驗科技、創意和新產業環境。有參與同學表示，今次體驗刷新對香港創科發展的認知，令自己更了解發展路向。

「工業x創科體驗之旅」由30間工總成員企業，以及位於科學園及創新園的科技園夥伴企業，為學生提供行政人員「工作影子」體驗、職場參觀及實地工作機會。

參加計劃的伊利沙伯中學舊生會中學中五生張靜如及王瑤瑤表示，透過體驗了解本港創科的發展優勢，縱然自己未必適合做科研，但創科亦涉及不同範疇，自己亦可貢獻其中。

張靜如透過計劃獲得參加美時醫療的工作機會，並參觀香港眼科醫院，「最深刻有部機器可以幫忙搬運文件」，亦見證長者對於醫療的大需求。她說有志修讀護士課程，希望香港的創科發展可有新創意發明，減輕香港醫療系統的負擔。

王瑤瑤則透過計劃認清自己發展路向，即使自己想從事市場策劃工作，亦可參與創科事業。

創科公司都有好多範疇，雖然我唔太適合做科研，但都可以幫手做宣傳推廣【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

最新熱門影片：

工總兼科技園主席查毅超表示，香港要成為國際創科中心，人才不可或缺，而且需唔長期投入培育，科技園和工總希望透過具教育意義的活動，即學生早在求學階段時親身接觸工業和創科，實地了解行業的工作，「行少啲冤枉路」。他期望學生可加入創科生態圈，締造更緊榮和更具競爭力的香港。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【兩性關係】每6名家暴受害者有1人是男性　受害爸爸：咬我、打我、用阿女要脅我
今日 13:02
【兩性關係】每6名家暴受害者有1人是男性　受害爸爸：咬我、打我、用阿女要脅我
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
今日 15:22
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
今日 15:21
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
【移走遺骸】當局移走2015年內葬6個墳場遺骸　市民若自行處理須下月2日前申請
今日 15:46
【移走遺骸】當局移走2015年內葬6個墳場遺骸　市民若自行處理須下月2日前申請
【第五波疫情】今日新增6,445宗確診個案　嚴重及危殆個案上升【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增6,445宗確診個案　嚴重及危殆個案上升【不斷更新】
【網絡熱話】旅遊巴換「小巴頭」變積木車　網民笑指有危險時司機位自動分離
今日 16:25
【網絡熱話】旅遊巴換「小巴頭」變積木車　網民笑指有危險時司機位自動分離
【4區污水陽性】涉九龍城海逸豪園及旺角柏景灣等多個屋苑　派21萬個快測包
今日 16:40
【4區污水陽性】涉九龍城海逸豪園及旺角柏景灣等多個屋苑　派21萬個快測包

你可能感興趣

【兩性關係】每6名家暴受害者有1人是男性　受害爸爸：咬我、打我、用阿女要脅我
今日 13:02
【兩性關係】每6名家暴受害者有1人是男性　受害爸爸：咬我、打我、用阿女要脅我
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
今日 15:22
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜　附上3個海外求職錦囊
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
今日 15:21
【疫苗通行證】康復二維碼確診半年後失效　已打兩針者需更新續用【附教學】
香港工業總會 拔萃男書院 科研 眼科醫院 創業 香港科技園公司 伊利沙伯中學舊生會中學 香港 伊利沙伯中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【東張西望】港人受騙被困緬甸KK園區　目擊毆打性侵活摘器官揭恐怖黑幕
今日 11:44
【東張西望】港人受騙被困緬甸KK園區　目擊毆打性侵活摘器官揭恐怖黑幕
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話