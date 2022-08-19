【創科發展】9間中學參與創科體驗　有學生冀科研發展可減醫療負擔

▲ 科技園公司及工業總會合辦首屆「工業 x 創科體驗之旅」培育本地中學生成為新一代創科人才。(陳永康攝)

香港工業總會及香港科技園公司合辦首屆「工際x創科體驗之旅」，有9間中學參加，包括拔萃男書院、伊利沙伯中學舊生會中學等，讓30名中學生親身體驗科技、創意和新產業環境。有參與同學表示，今次體驗刷新對香港創科發展的認知，令自己更了解發展路向。

「工業x創科體驗之旅」由30間工總成員企業，以及位於科學園及創新園的科技園夥伴企業，為學生提供行政人員「工作影子」體驗、職場參觀及實地工作機會。

參加計劃的伊利沙伯中學舊生會中學中五生張靜如及王瑤瑤表示，透過體驗了解本港創科的發展優勢，縱然自己未必適合做科研，但創科亦涉及不同範疇，自己亦可貢獻其中。

張靜如透過計劃獲得參加美時醫療的工作機會，並參觀香港眼科醫院，「最深刻有部機器可以幫忙搬運文件」，亦見證長者對於醫療的大需求。她說有志修讀護士課程，希望香港的創科發展可有新創意發明，減輕香港醫療系統的負擔。

王瑤瑤則透過計劃認清自己發展路向，即使自己想從事市場策劃工作，亦可參與創科事業。

創科公司都有好多範疇，雖然我唔太適合做科研，但都可以幫手做宣傳推廣【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」

最新熱門影片：

工總兼科技園主席查毅超表示，香港要成為國際創科中心，人才不可或缺，而且需唔長期投入培育，科技園和工總希望透過具教育意義的活動，即學生早在求學階段時親身接觸工業和創科，實地了解行業的工作，「行少啲冤枉路」。他期望學生可加入創科生態圈，締造更緊榮和更具競爭力的香港。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒