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【靚太廚房】10分鐘完成夏日開胃冷盤　蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他

休閒消費 14:04 2022/08/30

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熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

美食Blogger Joyce教大家製作簡易夏日開胃小食。

天時暑熱，容易令人胃口變差，這時候最適合食開胃冷盤小食。今集《靚太廚房》請來美食Blogger Joyce教大家整蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他，顏色吸引，口感清新開胃，絕對令人停不了口。

美食Blogger Joyce教整蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他。（湛斯雅攝）

材料 (2人份量)

蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他。（湛斯雅攝）

罐頭吞拿魚 1罐
蟹籽 適量
青瓜 半條(去籽切粒)
芒果 1個
牛油果   1個
海鹽 少許
黑胡椒 適量
蛋黃醬 30克
胡椒粉 適量
刁草 少許

做法

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    +13

1) 青瓜洗淨去皮，刮去瓜囊並切成小粒。

2) 瀝去罐頭吞拿魚的水份，加入胡椒粉、蛋黃醬、青瓜及蟹籽並拌匀，放入雪櫃備用。

3) 芒果去皮，用刀切開中間並切成粒狀，用湯匙起肉。

4) 切開牛油果，即可輕易地去核並切成粒狀，加適量海鹽及黑胡椒拌勻，備用。

5) 空心圓模放在碟上，第一層放上牛油果，輕力用匙背壓實。第二層加入吞拿魚醬，再用匙背稍為壓實。第三層放上芒果粒，再輕輕用匙背壓實。

6) 加上少許蟹籽即成。

下廚小貼士

  • 建議使用呂宋芒，口感更鮮甜。如果用其他品種芒果，味道較酸的話，可以加入蜜糖，中和酸度。
  • 處理吞拿魚時，加入黑胡椒可去除腥味。
  • 加入少許海鹽及黑胡椒可去除牛油果草青味。
  • 揀選牛油果時，建議買表皮接近墨綠色，手感較軟身的牛油果。因為表皮呈綠色的話，即代表未熟透。
  • 用蟹肉代替吞拿魚，可提升鮮味。

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責任編緝：張懿慧

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