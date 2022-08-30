【靚太廚房】10分鐘完成夏日開胃冷盤　蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他

▲ 美食Blogger Joyce教大家製作簡易夏日開胃小食。

天時暑熱，容易令人胃口變差，這時候最適合食開胃冷盤小食。今集《靚太廚房》請來美食Blogger Joyce教大家整蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他，顏色吸引，口感清新開胃，絕對令人停不了口。

▲ 美食Blogger Joyce教整蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他。（湛斯雅攝）

材料 (2人份量)

▲ 蟹籽芒果吞拿魚牛油果他他。（湛斯雅攝）

罐頭吞拿魚 1罐 蟹籽 適量 青瓜 半條(去籽切粒) 芒果 1個 牛油果 1個 海鹽 少許 黑胡椒 適量 蛋黃醬 30克 胡椒粉 適量 刁草 少許

做法

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1) 青瓜洗淨去皮，刮去瓜囊並切成小粒。

2) 瀝去罐頭吞拿魚的水份，加入胡椒粉、蛋黃醬、青瓜及蟹籽並拌匀，放入雪櫃備用。

3) 芒果去皮，用刀切開中間並切成粒狀，用湯匙起肉。

4) 切開牛油果，即可輕易地去核並切成粒狀，加適量海鹽及黑胡椒拌勻，備用。

5) 空心圓模放在碟上，第一層放上牛油果，輕力用匙背壓實。第二層加入吞拿魚醬，再用匙背稍為壓實。第三層放上芒果粒，再輕輕用匙背壓實。

6) 加上少許蟹籽即成。

下廚小貼士

建議使用呂宋芒，口感更鮮甜。如果用其他品種芒果，味道較酸的話，可以加入蜜糖，中和酸度。

處理吞拿魚時，加入黑胡椒可去除腥味。

加入少許海鹽及黑胡椒可去除牛油果草青味。

揀選牛油果時，建議買表皮接近墨綠色，手感較軟身的牛油果。因為表皮呈綠色的話，即代表未熟透。

用蟹肉代替吞拿魚，可提升鮮味。

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責任編緝：張懿慧